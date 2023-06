RUGBY-MADAGASCAR TOUR – Les Makis laminent Bristol

Les Malgaches sont en démonstration devant les rugbymen de l’Université de Bristol, lors du tournoi de rugby à VII joué, hier, à Andohatapenaka.

Entrant dans le cadre de « Madagas­car tour 2023 », des étudiants de l’université de Bristol, en provenance de l’Angleterre, ont affronté des joueurs malgaches et l’équipe nationale Makis de Madagascar de rugby à VII, hier au stade Makis à Andohatapenaka. Sur les quatre confrontations disputées hier, les rugbymen malgaches n’ont connu aucune défaite et ont montré leur aisance technique dans le maniement de la balle. Le constat est simple, les joueurs de l’University Bristol Rugby CF (UBRFC) ne sont pas à la hauteur. Sur le premier match opposant Madagascar 1 contre UBRFC 3, les joueurs locaux se sont imposés sur le score de 54 à 5. Très lourds, les rugbymen de Bristol n’ont montré que leur force sur le « pick and go » (Action visant à ramasser le ballon dans un regroupement et à repartir droit devant soi), mais les joueurs malgaches très rapides en attaque et très forts au plaquage ont joué sans complexe pour mener 21 à 5 à la pause. En seconde période, la démonstration de force des Malgaches ont continué avec quatre nouveaux essais. Le score final a été de 54 à 5. L’équipe nationale malgache de rugby à VII, emmenée par son coach Noé Mboazafy, alias Razily, s’est imposée sur le score de 35 à 12, lors du troisième match contre UBRFC 2. Le score à la pause a été de 14 à 5 en faveur de Madagascar. « Nous avons été prudents au début pour jauger les adversaires. Sans les sous-estimer, les universitaires de Bristol ont montré de belles phases de jeu que nous pouvons imiter, mais les joueurs malgaches avec leur rapidité et leur plaquage ont fait la différence à chaque possession. Pour le match de dimanche, match de rugby à XV, nous verrons comment ils vont répondre », confie Razily.

Deux médailles d’or

Marcel Rakotomalala, président de Malagasy Rugby, a souligné l’importance des rencontres internationales. « Après le passage de l’université d’Oxford en 2018, où l’équipe nationale malgache était sortie vainqueur, grâce à la bonne entente et à la collaboration avec l’ambassade de la Grande-Bretagne, les universitaires de Bristol sont venus. C’est un signe de confiance envers le rugby malgache et les dirigeants actuels. » Le président de Malagasy Rugby continue: « Le niveau de ces joueurs en provenance d’Angleterre est comparable au fédéral 2 à Madagascar. Vous avez constaté comment ils ont été malmenés par nos joueurs. Cela prouve que le niveau des joueurs malgaches est bon par rapport à eux. Ce Madagascar tour 2023 entre également dans la préparation de nos deux équipes pour la XI JIOI 2023 et j’ose affirmer dès à présent que nous gagnerons les deux médailles d’or mises en jeu », conclut-il. Avec une tranche d’âge de 19-23 ans, les joueurs de Bristol sont dans leur force, mais ils manquent d’expérience par rapport aux Malgaches.

Les résultats

Madagascar1 54-5 UBRFC3,

UBFRC1 14- 20 Madagascar5,

UBRFC2 12-35 Madagascar3,

UBRFC1 5-24 Madagascar423