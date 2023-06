INSERTION PROFESSIONNELLE – Neuf cents mères célibataires à former

La Commune Urbaine d’Antananarivo va éduquer et former des mères célibataires au nombre de neuf cents avec le projet Sandratra, appuyée par l’ONG Aide et Action, en partenariat avec le ministère de l’Enseignement technique et de la formation professionnelle. Sandratra est un projet de formation professionnelle bénéfique aux mères célibataires démunies et marginalisées dans la société, organisées par la Commune Urbaine d’Antananarivo. Ainsi la Commune et l’ONG Aide et action, appuyées par le ministère de l’Enseignement technique et de la formation professionnelle, ont initié ce jeudi le projet pilote de « Sandratra ». Ces femmes sont des mères célibataires démunies de l’arrondissement I, III et IV aux alentours de 15 à 29 ans. L’objectif est de les réinsérer, leur accorder l’opportunité de pouvoir assurer leurs charges familiales et aussi une éducation décente à leurs enfants. Ce qui veut dire, les doter d’une autonomie financière. « Cuisine, pâtisserie ainsi que gargoterie sont les formations les plus suivies .

Puis, au bout de 6 mois à 1 an, un accompagnement dans la poursuite des objectifs sera fait sous forme de mentorat afin d’aider chaque bénéficiaire à mieux atteindre ses objectifs », explique la ministre de l’Enseignement technique et de la formation professionnelle, Vavitsara Rahantanirina Gabriella. À cette formation s’ajoutent un accompagnement psychosocial sur les violences basées sur le genre, un renforcement sur la socialisation, et le développement professionnel, de réels besoins pour ces neuf cents femmes bénéficiaires. La Commune urbaine d’Antananarivo détient des bases de données propres à l’identification de ces neuf cents jeunes mères célibataires. Ces dernières sont dispersées dans les arrondissements I, III, IV pour cette première période. Le projet pourrait être mis en marche même en l’absence de l’ONG Aide et Action pour l’avancement du « projet Sandratra ». Près de 32% des filles malgaches âgées de 15 à 19 ans deviennent mères désormais. Malheureusement, la plupart ont un niveau d’instruction très faible. De plus, ces personnes sont de plus en plus stigmatisées, voire marginalisées auprès de la communauté à cause de leur situation de mères célibataires. Des situations qui renforcent leurs difficultés à subvenir aux besoins de leurs enfants. Ce projet pilote est lancé avec un éventuel déploiement vers les autres communes dans tout Madagascar.