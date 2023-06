ÉDUCATION THÉÂTRALE – Le théâtre francophone dynamise le LMA

Pour clôturer l’année scolaire en beauté, la compagnie théâtrale du Lycée Moderne Ampefiloha (LMA) présentera une mise en scène du célèbre classique de Molière, Le malade imaginaire. Cette représentation a lieu ce jour, à 10 heures, au sein de l’établissement. Les élèves auront ainsi l’opportunité de mettre en pratique tout ce qu’ils ont appris et de partager leur passion avec leurs camarades, familles et enseignants. Cette initiative a vu le jour ce mois d’avril, portée par les élèves de première et terminale, ainsi que par l’équipe pédagogique française. Cette association artistique regroupe diverses disciplines telles que le théâtre, la danse et le chant. « La compagnie théâtrale francophone du LMA se distingue par son approche pluridisciplinaire. Les élèves ont l’occasion de s’exercer sur toutes les formes d’art théâtral, qu’il s’agisse du classique, du dramatique, du romantique ou même de la danse contemporaine. Cette diversité leur permet d’explorer différentes facettes de l’expression artistique et de développer leurs compétences dans des domaines variés surtout leur compétence linguistique », déclare le responsable au sein de LMA.