ÉDUCATION – Les résultats du CEPE avant la fête nationale

Plus que quelques jours avant le résultat de l’examen du CEPE. Le ministère de l’Éducation nationale envisage de sortir le résultat de cet examen au niveau national, avant le 26 juin. « Nous entamons la transcription des notes, ce jour (ndlr: hier). Les tâches ne sont pas faciles. Mais nous allons faire de notre mieux pour que les résultats nationaux soient affichés, avant la fête nationale. », a déclaré Eliane Ranosy, directeur général en charge des établissements scolaires, au lycée moderne Ampefiloha, hier, lors du coup d’envoi des transcriptions dans la circonscription scolaire d’Antananarivo- ville (Cisco). Les longues coupures de courant peuvent perturber ce programme. « Nous ne sommes pas sûrs de terminer les transcriptions à temps. La coupure de courant dure au moins une heure, alors qu’en une journée, elle est coupée plusieurs fois. Il y a un groupe, mais il n’alimente pas tous les ordinateurs utilisés. », lance une source. Les correcteurs de cet examen dans la Cisco d’Antananarivo- ville sont optimistes, quant aux résultats. « En général, les notes des candidats sont moyennes. Beaucoup ont eu de bonnes notes au problème, on ne s’y attendait pas. Par contre, beaucoup ont récolté de mauvaises notes aux connaissances usuelles et au français. Toutefois, le taux de réussite devrait augmenter par rapport à l’année dernière. », nous confient des correcteurs.