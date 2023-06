DIFFAMATION À L’ENCONTRE DU SEG – Deux détenus d’Antanimora enquêtés

Le secrétaire d’État chargé de la Gendarmerie, le général Serge Gellé, a personnellement été victime d’une diffamation orchestrée par deux détenus d’Antanimora. Place à l’enquête.

Diffama­tion publique à l’encontre du général de corps d’armée Serge Gellé, secrétaire d’État chargé de la gendarmerie (SEG). Soupçonnés d’avoir été derrière la publication sur Facebook truffée de calomnies, deux détenus sont enquêtés. Ils ont été extraits de la maison centrale d’Antanimora mercredi. Il a été prouvé par les réquisitions faites que l’un d’eux a été l’auteur principal du post. Il a deux comptes « fakes », Tahiry KKanto et Good Hita. Il a publié le texte plein d’accusations sur le premier profil. Tout est parti d’une histoire de vol de voitures, une Volkswagen Crafter. Ce véhicule a été retrouvé et le voleur retenu à la brigade criminelle (BC), à Anosy. La police l’a laissé partir car le plaignant s’est désisté en sa faveur. C’est après sa libération que Tahiry KKanto a lancé la publication. D’après lui, « le voleur a été libéré alors qu’il était passé aux aveux. Il prétend connaître le chef de la BC, que le SEG est son oncle et la Justice sous son contrôle. Il était condamné à dix ans de prison ferme. Et pourtant, il est libre comme l’air ». Le quatre étoiles de la gendarmerie a nié le fait que le suspect est son neveu.

Problème de femme

La section de recherches criminelles et la BC ont ouvert une investigation en commençant par vérifier la situation pénale du voleur. C’est confirmé, il s’agit d’un condamné qui doit purger dix ans de prison ferme. Le chef de la BC l’a de nouveau arrêté sur la route d’Ambatondrazaka. Interrogé, il affirme ne connaître ni le SEG ni le commissaire qui l’a interpellé. Il a immédiatement soupçonné son codétenu, comme responsable de la diffamation. Ils trempaient tous les deux dans une affaire de Sprinter, mais plus tard, ils ont eu un problème de femme. Le troisième détenu, un escroc, et eux sont restés en contact. Le filou est également sur Facebook avec un pseudo Mouktafi Jallal. Leurs comptes sont tous actifs. Leurs numéros de téléphone avec lesquels ils se sont inscrits sur la toile ont été identifiés. Leurs portables ont été confisqués. L’auteur de la diffamation a reconnu l’acte. Selon ses dires, il l’a fait parce que le voleur du Crafter aurait courtisé sa femme et l’avait entraîné avec lui en prison. Concernant les médisances à l’encontre du SEG, il a appris de quelqu’un que sa cible a retrouvé la liberté et serait proche du Général. À suivre.