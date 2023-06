COMMERCE EXTÉRIEUR – Un partenariat intérimaire avec le Royaume-Uni adopté au Sénat

Les sénateurs ont adopté hier le projet de loi sur le partenariat intérimaire avec le Royaume-Uni au palais d’Anosikely. Un pas important par rapport aux échanges commerciaux avec l’extérieur. Le Sénat a adopté hier le projet de loi sur le partenariat économique entre les pays membres de l’AFOA dont fait partie la Grande île. Selon le communiqué publié par le ministère de l’Industrialisation, du commerce et de la consommation (MICC), les sénateurs du palais d’Anosikely ont voté à l’unanimité en faveur de ce projet de loi. Un partenariat intérimaire qui a été soutenu par le ministre de l’Industrialisation et du commerce, Edgard Razafindravahy ainsi que par la ministre des Affaires étrangères, Yvette Sylla, devant les députés, lundi dernier. « Nous avons procédé à la ratification de ces textes pour conserver les avantages déjà acquis avec les coopérations précédentes ainsi que pour bénéficier des futures retombées positives de la nouvelle collaboration entre les pays membres de l’AFOA et le Royaume- Uni », explique le communiqué du MICC. Profits. Ce projet de loi permettra de booster davantage les échanges commerciaux avec le Royaume-Uni. En effet, selon les chiffres, les échanges commerciaux entre Madagascar et le Royaume-Uni rapporteraient chaque année environ 75 millions de dollars. Une énorme rentrée de devises qui s’explique surtout par l’importance de la circulation entre les pays membres de l’AFOA et le Royaume Uni. La Grande Bretagne, qui a quitté l’Union européenne en 2020, a quand même décidé de rester en bon termes avec les membres de l’AFOA, à savoir Madagascar, l’île Maurice, les Seychelles et le Zimbabwe. « La balance commerciale avec la Grande- Bretagne est excédentaire car nous exportons plus de produits vers le Royaume-Uni que nous en importons » rapporte le communiqué du MICC. Ce partenariat avait déjà été adopté en Conseil des ministres le 22 Octobre 2019 et Madagascar avait déjà signé l’accord en 2021. Il s’agit de ré-intensifier le flux des échanges avec la Grande-Bretagne et ainsi faire rentrer davantage d capitaux, fruits de cette relation bilatérale.