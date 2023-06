AIDES FINANCIÈRES – Le FMI débloque 32 millions de dollars

En deux temps trois mouvements. Il n’a fallu que trente minutes pour le Conseil d’administration du Fonds monétaire international, FMI, réuni à son siège à Washington, pour décider de l’octroi des 24,44 millions de DTS, soit 32 millions de dollars pour Madagascar au titre de la quatrième tranche du programme Facilité élargie de crédit, FEC, conclu le samedi 21 février 2021 pour une durée de quarante mois. L’examen du rapport de la mission de revue du 3 au 12 mai, conduite par Frédéric Lambert, a abouti à un satisfecit global de la part des administrateurs du FMI. Même si dans son communiqué daté du 19 mai, Frédéric Lambert a fait savoir que « les performances du programme au cours du second semestre 2022 restent mitigées et trois des cinq objectifs macroéconomiques quantitatifs ont été atteints. Le plancher des avoirs extérieurs nets de la Banque centrale a été manqué de peu. Le critère de solde primaire intérieur a été plus largement dépassé à fin décembre principalement en raison de la faible collecte des taxes douanières pétrolières et ce, malgré les efforts des autorités pour contenir les dépenses. Ce solde devrait s’améliorer en 2023 suite à la conclusion d’un accord avec les distributeurs de pétrole fin décembre 2022 sur le règlement des dettes croisées avec le gouvernement ». Le cas délicat de la Jirama est aussi revenu sur la table lors du passage du dossier Madagascar au Conseil d’administration du FMI. Mais les examinateurs ont fait preuve d’une rare compréhension et d’indulgence. En estimant que « la plupart des sociétés africaines du même type font face aux mêmes difficultés causées par les problématiques du carburant ». Une circonstance atténuante pouvant conforter la Jirama dans ses travers.

Bonne géstion

Au mois de mars, à l’acquisition de la troisième tranche de la FEC, Rindra Hasimbelo Rabarinirinarison, ministre de l’Économie et des finances, à l’immeuble Cador d’Ambatonakanga, au cours d’une rencontre avec les journalistes, a précisé que « tous les transferts de fonds de l’État vers la Jirama sont publiés de façon régulière, par mois. Et que désormais, il sera question de prêt sous forme de Bons du trésor spéciaux et non plus de subvention pour la Jirama ». Elle a aussi indiqué la bonne gestion de crédit« qui n’a jamais dépassé le seuil autorisé de 800 millions de dollars par an ». Au-delà de son montant, ce feu vert du FMI vaut un signal fort envoyé aux autres bailleurs de fonds sur la crédibilité du programme gouvernemental. Mais aussi une sorte de gage pour les investisseurs désireux de venir.