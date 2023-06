1923-2023 : Madagasikara sy ny dia nianotra

Zato taona lasa, katroka tsara mihitsy, ity «Didy mandamina ny fivezivezen’ny voatiora, kalesy, etc., eto Antananarivo» ity. Notapahan’ny «Administrateur-Maire» tamin’ny 26 martsa 1923, ary nankatoavin’ny «Gouverneur Général» tamin’ny 23 mey 1923. Hita ao amin’ny Gazetim-panjakana, 29 jona 1923.

Manavao sy manafoana ny «Fandaminana fivezivezena eto Antananarivo», voalohany indrindra angamba, tamin’ny 20 febroary 1902. Hita ao amin’ny Gazetim-panjakana fa hatramin’ny 5 novambra 1912 dia efa nisy aotomobily, motosikilety, motosikila. Tamin’ny 12 jona 1913 dia mbola nisy kosa fandaminana ny fitondrana amin’ny filanjana.

Zato taona aty aoriana, toa nandroso iray dingana isika fa namindra indroa nihemotra kosa. Ny fanajana ny fifamoivoizan’ny hafa, ny tsy fibahanana ny lalambe na ny «trottoir», ny fikajiana «parcs, squares sy jaridaina», ny fahadiovana sy fahalalam-pomba, ny fisian’ny fanala tsy maintsy arehitra rehefa hariva sy alina : firy amin’ireo sisa no hajain’ny taxi sy taxibe ary scooter sy moto ankehitriny ? Zato taona aty aoriana, toa nanao dia mianotra isika : ny firenen-kafa efa amin’ny «ahodi-milina» avokoa, isika ity, taona 2023, miverin-dalana amin’ny «cyclo-pousse» sy saretin’omby na sarety taritin’olona…

Toko 3. Na manao ahoana na manao ahoana, rehefa mety ho voatiora na kalesy entin’olona, na tarihim-biby, na ahodi-milina, dia tsy azo ajanona eny ampovoan’ny lalana, fa tsy maintsy alahatra hanara-morona ny sisin-dalana (trottoir).

Toko 7. Ny bisikilety, motosikileta, aotomobily sy ny voatiora na kalesy hafa rehetra, misy kodiaram-pingotra, dia tsy maintsy asiana zavatra fanairana avo feo ka ho ren’ny be sy ny maro.

Toko 12. Ny posiposy fanofa dia omen-dalana hijanona amin’ireto toerana manaraka ireto :

– eo amin’ny fidirana atsy atsimo amin’ny gare petite vitesse

– eo amin’ny place Colbert

– eo amin’ny manodidina ny gare Antananarivo

– eo amin’ny carrefour Lubert

– eo amin’ny place Flacourt

– eo amin’ny kihon-dalana avenue Dalmond sy ny rue Dupleix Antaninandro

– eo Soanierana (place Legros)

– eo amin’ny fihaonan’ny lalana mankany Toamasina sy ny lalana mankamin’ny hopitaly militaire

– eo Anjohy

– eo Ambohijatovo

– eo Mahamasina (place Richelieu)

– eo amin’ny kihon-dalana, fihaonan’ny rue Gallieni sy ny rue Romain Desfossé

Toko 13. Ny posiposy mijanona toy izany dia atanjozotra ho iray laharana sy mitovy filahatra, manamorona ny trottoir sy mitovy elanelana aminy ; ary na manao ahoana na manao ahoana, tsy azon’ny mpitarika sakantsakanana ny fifamoivoizan’ny olona, na eo amin’ny lalambe na eo amin’ny trottoir. Raràna ny mpitarika posiposy tsy hirohotra marobe, manotrona izay mila posiposy, fa tsy maintsy ho araky ny filaharany mitomandavana eo no andehanany.

Toko 18. Ny Malagasy mpitarika posiposy dia tsy maintsy mitondra fitafiana mendrika sy madio, sady hampiseho fahaiza-manaja lehibe dia lehibe ny olona entiny, ary koa tsy mahazo manery ny olona entiny hanome kado azy mihoatra ny tonombola voafetry ny fanjakana.

Toko 22. Rehefa mety ho posiposy dia tsy maintsy asiana fanairana, timbre, corne d’appel, na zavatra hafa ahalalana azy fa efa akaiky, ary koa asiana fanala iray na roa tsy maintsy arehitra mandritra ny ora voatondro ao amin’ny toko 26.

Toko 26. Ny kalesy rehetra, na inona na inona karazany, dia tsy mahazo mandeha alina raha tsy misy fanala mirehitra sy hita tsara. Ny ora fanazavana dia hatramin’ny 17 ora 30 minitra ka hatramin’ny 5 ora maraina, miantomboka amin’ny 1 jona ka hatramin’ny 1 septambra, ary hatramin’ny 18 ora 30 minitra kosa ka hatramin’ny 3 ora 30 minitra, mandritry ny tonon-taona sisa.