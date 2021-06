Produit de luxe – Le Caviar malgache à la conquête du monde

Il existe des facettes de la vie où Madagascar se distingue par l’excellence de ses produits. Comme le Rova Caviar qui a séduit les palais les plus exigeants des chefs étoilés.

Qui l’eût cru? Madagascar ambitionne d’intégrer le cercle fermé de Petrossian, Prunier ou encore Sturia. Ces producteurs de caviar européens, œuvrant dans le métier depuis les années 1900. Présenté dans le temps aux tables des Tsar et à la cour de Versailles, ce mets de luxe et de légende est aujourd’hui un produit du terroir malgache et le premier caviar de l’histoire à être produit en Afrique.

Le caviar malgache, Rova caviar, trône désormais sur les plus grandes tables du monde. Il a également réussi à impressionner Pierre Gagnaire, illustre chef français, trois étoiles au Michelin. Mais aussi, le chef Lalaina Ravelomanana, l’étoile locale et premier africain à avoir intégré l’académie culinaire de France en 2010 a exprimé sa fierté pour ce produit ultra luxe, devenu terroir de Madagascar.

«J’ai eu la chance de pouvoir déguster une vingtaine de marques pour pouvoir distinguer la qualité de Rova Caviar Madagascar. Je peux confirmer qu’il est unique avec la qualité Q de ses grains, sa texture légère et satinée et son parfum iodé naturellement. Il a un goût sublime et une longueur en bouche exceptionnelle» se régale chef Lalaina Ravelomanana, du Marais Restaurant Madagas­car. Dont la réputation en matière d’art culinaire a dépassé nos frontières. Son avis est celui d’un grand professionnel.

À l’initiative de Rova caviar, un dîner à six mains a été réalisé au Marais Restaurant Madagascar au mois de mars.

Forte identité

À cette occasion, le Chef étoilé Irwin Durand du restaurant Le Chiberta de Guy Savoy à Paris et le Chef étoilé Mathieu Pérou du Manoir de la Régate à Nantes, ont découvert le caviar malgache. « J’ai été bluffé par la texture du Rova caviar et le savoir faire respectant l’environnement de son producteur », raconte alors le Chef Mathieu Pérou. « Quand je cuisine, j’aime raconter une histoire. Madagascar est un pays qui fait rêver et qui a une forte identité. Pour un produit de table d’exception au même titre que la truffe, le caviar de Madagascar a largement sa place dans tous les palaces » ajoute-t-il.

Épopée nécessitant des années de patience et d’investissements, Acipenser Madagascar, le producteur de Rova caviar s’est implanté à Madagascar, dans la commune d’Ambatolaona, sur un domaine de 6 hectares, en 2009, et représente un précurseur premium pour les investisseurs. Cinq espèces d’esturgeon y sont élevées. Respectant les normes de traçabilité requises.

Acipenser Madagascar, ambitionne de produire le meilleur caviar au monde et prévoit une importante croissance de production, pour un chiffre d’affaires compris entre 3 et 4 millions d’euros