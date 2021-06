Le projet de loi de finances rectificative à l’affiche

L’Assemblée nationale a adopté son nouvel ordre du jour, hier. Le projet de Loi de finances rectificative (LFR), y est enfin inscrit. Les députés se donnent quatre jours pour l’étude du texte budgétaire en commission. Des séances de travail qui se feront en présentiel. La séance plénière pour le vote du projet de LFR est prévue le 29 juin. La séance des questions et réponses entre la Chambre basse et le gouvernement est prévue le 30 juin et le 1er juillet.