Vol de voiture – Un multirécidiviste empoisonne ses victimes

Au bout de deux mois de cavale, un voleur de voiture, quatre fois incarcéré a été arrêté à Ambatondrazaka avec une Mercedes Sprinter volée à Toamasina. Il y a emmené le minibus pour un prétendu transport de matériel médical.

U N multirécidiviste en matière de vol de voiture en a eu pour son grade. Après avoir empoisonné le chauffeur et l’aide-chauffeur d’une Mercedes Sprinter pour ensuite faire main basse sur ce véhicule, un repris de justice, quatre fois incarcéré pour des affaires similaires, a été appréhendé par la section III de la brigade criminelle auprès de la police nationale. Il sera traduit ce jour devant le parquet près tribunal de première instance à Antananarivo après avoir été activement recherché pendant près de deux mois. Disparu pendant tout ce temps, la Mercedes Sprinter subtilisée a été retrouvée dans la région Alaotra Mangoro, entre Ambaton­drazaka et Ivohidiala.

Le minibus vitré a été repeint et transformé en véhicule fourgon. L’individu impliqué dans le vol était en train d’effectuer des essais sur la route nationale numéro 44 lorsque les limiers de la section III de la brigade criminelle l’ont intercepté au moment où il s’y attendait le moins.

Les vérifications effectuées ont révélé que le voleur a utilisé les papiers d’un autre véhicule, acheté à Fianarantsoa.

Somnifère

Les faits remontent au début du confinement, mi-mars. Le malfaiteur a pris le propriétaire du minibus dans des fils enchevêtrés en indiquant qu’il allait louer le minibus pour acheminer du matériel médical dans le cadre de la lutte contre le coronavirus.

La Mercedes Sprinter a quitté Tana le 21 mars pour arriver à Toamasina le lendemain matin.

Aux frais de l’individu malintentionné qui a affrété le véhicule, le conducteur et l’aide chauffeur ont été installés dans un hôtel. Se faisant passer pour quelqu’un de serviable et pleine de bonnes intentions, la personne qui les a roulés dans la farine leur a préparé le déjeuner.

Après le repas, contenant une forte dose de somnifère à la lumière des investigations policières, les victimes ont eu des diarrhées chroniques ainsi que des vomissements répétés, pour ensuite sombrer dans un sommeil profond, frisant l’inconscience. Alors que le chauffeur et son compagnon se figeaient dans un état quasiment végétatif, le malfaiteur s’est emparé des clés et du papier du véhicule puis s’est volatilisé sans laisser de trace. Ayant constaté le vol de leur véhicule après avoir repris conscience, les deux victimes, ne sachant plus à quel saint se vouer, s’en étaient remises à la police de la ville de Toamasina.

En raison de la restriction des déplacements mise en place en cette situation d’État d’urgence sanitaire, l’affaire a été laissée aux bons soins de la section III de la brigade criminelle à Antananarivo qui y a d’emblée travaillé d’arrache-pied, d’où le résultat obtenu.