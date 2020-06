Facture d’électricité – Un réseau de fraudeur démasqué à la Jirama

Après l’augmentation massive des plaintes des usagers, la compagnie d’électricité s’est mise à enquêter auprès des agissements de ces collaborateurs.

Démasqués. Cinquante agents de la compagnie nationale d’eau et d’électricité ont été pris sur le fait hier. Ces derniers sont potentiellement impliqués dans des actes frauduleux visant à mettre, à leurs profits, les nouveaux systèmes de facturation de la Jirama. « Suite aux différentes plaintes des clients concernant la hausse de leurs factures, des enquêtes ont été lancées au sein de la compagnie. Des investigations qui ont permis de confirmer des erreurs d’index. Les enquêtes approfondies ont relaté que ces erreurs ont été commises délibérément », annonce la Jirama. Les responsables de la Jirama ont ainsi approchés les clients victimes de la hausse des factures provoquée par les erreurs d’index. Une plateforme a été mise en place pour ce faire et les clients sont contactés soit par lettre, soit par téléphone par le biais des agents chargés de clientèle.

Une mise en relation permettant au client et à l’agent de voir ensemble les anomalies dans la facture et de faire les rectifications nécessaires. Les plaintes se ramassent à la pelle concernant les hausses incompréhensibles des montants dans les factures de la Jirama. « Nos factures sont passées de cent quinze à cent soixante quinze mille ariary, du mois de mars au mois d’avril, soit une hausse de près de soixante mille ariary. Pourtant notre consommation est demeurée la même tout au long de ces deux dernier mois », explique un père de famille habitant à Itaosy. « Avec ce système de facturation à deux ou trois fois par mois, on est obligé de payer deux fois voire trois fois les taxes et les autres charges fixes comme la location du compteur », s’insurge un autre usager. En réponse à ces plaintes, la Jirama avait avancé des questions d’augmentation de consommation.

Confusion

« Cette hausse des factures ne concerne en aucun cas les tarifs appliqués par la Jirama. Nos tarifs n’ont pas changé depuis plusieurs années. La dernière révision date notamment du mois de janvier 2018. Mais c’est plutôt une question de consommation. Il ne faut pas oublier que le mois d’avril, nous étions en confinement total. Les usagers ont donc pu augmenter leur consommation sans s’en rendre compte. Et ils pourront les constater eux mêmes en comparant les index dans leurs dernières factures », a expliqué Rivo Radaniela, directeur adjoint chargé du marketing, de la digitalisation et de la vente auprès de la Jirama en début du mois.

Toutefois, cette explication fournie était loin de satisfaire une clientèle désemparée. Certains clients maintiennent leur position comme quoi, leur usage de l’électricité n’a pas vraiment changé malgré le confinement total. Pour éviter toute confusion, la société nationale d’eau et d’électricité a ainsi invité ses usagers à suivre de près leur relevé et leur index. Relevé d’index qui s’est avéré frauduleux pour la plupart.

« La Jirama a pris des mesures immédiates à l’encontre des quinze de ces cinquante agents, dont deux directeurs. En plus de cette mesure de révision des clients touchés par les erreurs d’index, la société a également décidé d’élargir à 50kWh la première tranche pour les clients en tarif 14. Cet élargissement de limite permet à tous les clients du tarif social d’avoir une remise allant jusqu’à quinze mille ariary sur leur facture» rassure le responsable de la compagnie.