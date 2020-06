Education – Des financements accéléré et additionnel accordés

Le Partenariat mondial pour l’éducation appuie le ministère de l’Éducation nationale, de l’enseignement technique et professionnel en lui accordant un financement additionnel de dix neuf millions USD et un financement accéléré d’une valeur de 13 millions de dollars.

Le premier appui financier est destiné à la formation de vingt sept mille enseignants sur la lecture, l’écriture et les mathématiques dans les premières classes; la construction de cinquante écoles supplémentaires équipées de deux salles de classe, deux blocs sanitaires et un point d’eau dans vingt circonscriptions scolaires. Il inclut aussi la production et la distribution de manuels pour élèves et guides pour enseignants pour les matières de base en T1 T2 dans les vingt-deux régions. Une partie du fonds sera affectée aux interventions en cas d’urgence.

Le fonds accéléré est réservé à l’appui au gouvernement dans la préparation à la réponse aux crises à travers l’acquisition de véhicules, la construction de magasin de stockage, la duplication et le transport de matériel et guides, le renforcement de capacités en matière de réduction des risques de catastrophes. Il sert également à la sécurisation des écoles face aux aléas par le biais de mise à disposition de stock de prépositionnement, dotation de tables-bancs aux écoles victimes, de kits scolaires aux élèves touchés par les aléas.