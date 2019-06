Football – CAN – Un nul frustrant pour Madagascar

Les Barea et la Syli National se sont séparés sur un résultat de parité, samedi soir, à Alexandrie. Anicet et Carolus ont inscrit les deux buts malgaches.

Les hommes de Nicolas Dupuis peuvent nourrir des regrets. Ils tenaient la victoire face aux Guinéens, samedi soir, à l’Alexandria Stadium. Mais le premier match de Madagascar en Coupe d’Afrique des Nations s’est finalement conclu sur un score nul (2-2). Un match débuté avec une formation inhabituelle pour les Barea, 4-3-3 au lieu de 4-2-3-1. Un match dominé par la Syli National en terme de possession de balle (61% contre 39%). Les Guinéens ont concrétisé cette domination peu de temps après la demi-heure de jeu, quand Sory Kaba a passé Melvin d’un petit lob avant de marquer dans le but vide (34e, 0-1). Une action caractérisée par la position douteuse de l’attaquant, ainsi que l’absence de réactivité de la défense malgache, en espérant un coup de sifflet pour hors-jeu. À la pause, les Barea, dépourvus, notamment, d’un milieu offensif axial pour diriger le jeu, étaient logiquement menés. La présence d’un Dax en position de n°10 aurait, certainement, tout changé.

Il fallait réagir et c’était chose faite dès le retour des vestiaires. Corner parfaitement tiré par Carolus et tête à bout portant d’Anicet (48e, 1-1). Voilà les deux équipes à égalité.

Sang-froid

Sur cette lancée, les Barea ont même pris l’avantage, grâce à Carolus, encore lui. Sur une passe lobée de Bapasy, il a fait preuve d’un sang-froid exemplaire pour contrôler le cuir et tromper le portier adverse (55e, 2-1). Sonnée mais pas abattue, la Sily National s’en est remis aux contre-attaques, pour revenir. Et elle a obtenu un penalty sur un de ses contres, transformé par Kamano (65e, 2-2). Les deux équipes auront chacune des occasions franches de l’emporter par la suite, sans pour autant les convertir. Traoré a perdu son duel avec Melvin, à la 70e et Faneva a raté une reprise au point de penalty, à la 84e. Pour la Grande île en particulier, les entrées en jeu de Paulin et du jeune Rayan n’ont pas vraiment pesé. Beaucoup réclamaient Njiva. Mais le nouvel ailier du FC Fleury était indisponible en raison d’une petite blessure, tout comme Morel.

Dans l’autre rencontre du groupe B, les Nigérians ont eu beaucoup de difficulté mais se sont finalement imposés face aux Burundais. Succès sur la plus petite des marges pour les Super Eagles (1-0). Au classement de ce groupe B, le Nigéria mène la danse (3 pts), suivent Madagascar et la Guinée (1 pt). Le Burundi ferme la marche (1 pt).