TSIROANOMANDIDY – Des bandits tuent un chef de famille

La police de Tsiroanomandidy a ouvert une enquête sur un meurtre. Un homme âgé a été attaqué et charcuté sauvagement à son domicile, hier à l’aube.

Crime monstrueux. Un homme de 69 ans a froidement été assassiné chez lui, à Androtra, en pleine ville de Tsiroanomandidy, hier vers 1h du matin. Les meurtriers n’ont pas touché à sa femme. L’acte a été perpétré non loin du domicile d’un responsable de la police et du barrage de sécurité du commissariat local. Il a été le forfait de quatre inconnus qui ont opéré dans le noir. Ils sont entrés dans la maison par effraction. L’entourage n’aurait entendu aucun bruit. Une fois à l’intérieur, ils ont cherché le sexagénaire. Sans crier gare, ils l’ont frappé à coups de hache au niveau de la tête. D’après divers témoignages, ils étaient seulement venus tuer car ils sont repartis sans emporter quoi que ce soit. Or, ils auraient bien pu tout rafler, du fait qu’il n’y avait pas d’autres personnes à la maison à part le couple.

Fusillade

Pétrifiée par la scène d’horreur, la dame n’a même pas pu crier à l’aide. Réveillé, le voisinage a donné l’alerte aux policiers. Ceux-ci se sont dépêchés pour emmener la victime à l’hôpital. L’homme a succombé à ses blessures. Ces gendarmes ont été avisés trop tardivement. Ils ont aidé leurs frères d’armes à mener un ratissage. Des habitants d’Androtra ont affirmé avoir entendu, vers 1h30 du matin, une fusillade dont les forces de l’ordre n’ont pas encore fourni de détails. L’enquête a été confiée à la police nationale. Selon des proches du défunt, des malfaiteurs, certainement la même bande, avaient déjà tenté de l’abattre il y a exactement un an. Il a pu leur échapper à ce moment-là. Cette fois, ils ont fini par l’avoir et ne lui ont pas laissé la vie sauve. Le mobile du crime semble déjà clair pour les enquêteurs. Pourtant, ils ne l’ont pas encore communiqué en raison de la procédure qui se poursuit. Ils seraient en passe d’identifier les auteurs principaux et complices de l’affaire.