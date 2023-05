TENNIS – Mahery et Mirija forment un duo gagnant

Pari tenu et mission réussie. La ligue de tennis d’Analamanga (LTA), présidée par Lova Landy Zolisoa Randriamanantsoa, vient de marquer de nouveaux points en organisant, du 13 au 21 mai dernier au COT d’Ilafy, le championnat de tennis jeunes par équipe d’Analamanga. Sept catégories d’âge ont pris part à ce championnat réservé aux jeunes, allant de U8 jusqu’à U18. Les matchs et les parcours les plus marquants ont été l’entrée en lice de la tranche d’âge U16/U18 garçons et filles. Chez les garçons, l’équipe du double formée par Mahery Raoily et Mirija Andriantefi­hasina de l’ACSA a survolé la concurrence en s’adjugeant le titre de championne de la ligue de tennis Analamanga en battant l’équipe formée par Tovonirina et Jessé Rafanomezantsoa en 3 sets (2/1). Plus expérimentés des grands rendez-vous, que ce soit à Madagascar ou sur des tournois juniors en Afrique ou dans l’océan indien, les deux vainqueurs ont mérité leur titre, et les investissements personnels octroyés par leurs parents y étaient pour quelque chose. Chez les filles, le duo formé par Iriela Rajaobelina et Elisoa Andriantefihasina (ACSA), toutes les deux très expérimentées sur le circuit junior africain, n’a laissé aucune chance à sa rivale, l’équipe de Noro Antso Ralibert (ASUT) et Ravaka Ramanantoanina (ATEMA), en s’imposant en trois sets (2/1). «28 équipes, soit 56 jeunes de 8 à 18 ans, ont répondu présent durant les deux semaines du tournoi, un tournoi qui n’a rien à voir avec les JIOI car c’était une initiative personnelle de la LTA pour mettre en avant les compétitions entre jeunes, clubs et coaches » confie Lova Landy Zolisoa Randriamanantsoa.