SYNODE PROVINCIAL DE BOINA – Un nouveau président synodal et cinq pasteurs nommés

La première assemblée générale du synode provincial de la Fjkm Boina Vaovao Mahajanga 17 était l’occasion de présenter officiellement le nouveau président synodal, Pasteur Josoa Gabriel Randriamampianina. Il succède à Rivoarisoa Andriamamonjy, qui est muté à la SP Soavinandriana après deux années de fonction dans la SP 17. La passation de service se déroulera le 7 juin prochain. Mais auparavant, le nouveau premier responsable a déjà pris connaissance et s’était familiarisé avec la tradition de la SP17. Notamment la grande et première réunion qui se tient chaque année au mois de mai pendant une semaine. Depuis le 16 mai et jusqu’à dimanche dernier, plusieurs activités ont été organisées. Entre autres le recyclage des catéchistes, prédicateurs et homélies sortant de l’école de préparation des laïcs, « Sekoly Fanomanana Laika » ou SEFALA, durant quatre jours. Les conférences axées sur des thèmes éducatives et de renforcement de la foi s’étaient déroulées tous les soirs. Cette année également 25 nouveaux enseignants de l’école du dimanche ont reçu leur diplôme après deux ans de préparation au sein de la branche Sekoly Alahady Manomana Mampianatra (ou SAMM). Le responsable de la FJKM, branche nationale de l’école du dimanche, Pasteur Patricien Charlot Razakarivony, a animé l’homélie dimanche et été chargé de la sortie officielle de cette promotion de nouveaux enseignants. Par ailleurs, cinq nouveaux jeunes pasteurs dont une femme ont été présentés à l’assemblée lors du culte de clôture dimanche. Ils sont affectés à Katsepy district de Mitsinjo pour la femme, Mahajamba dans le district de Mahajanga 2, et à Madirovalo et Tsararano à Ambatoboeny. Le prochain rendez-vous et la deuxième réunion de la FJKM SP 17 auront lieu à Andranofasika en octobre.