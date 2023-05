SOANIERANA IVONGO – Un ex-gendarme tente un cambriolage

Un adjudant-chef à la retraite a été arrêté pour tentative de cambriolage au domicile d’un ressortissant américain.

Coup raté. Le domicile d’un résident américain de Manompana Soanierana Ivongo a été la cible d’une bande de cambrioleurs, samedi vers 21h. Parmi ceux qui y ont fait intrusion, un adjudant-chef retraité de 59 ans a été capturé. La bande a été prise de court par le voisinage. La gendarmerie a appris l’événement le lendemain matin d’une personne digne de foi. Selon certains témoignages, les voleurs ont attaché le concierge de l’Américain. Une personne voisine aurait immédiatement déclenché l’alarme. Les malfaiteurs se sont dispersés pour s’échapper. Le fokonolona est parvenu à mettre la main au collet de l’un d’entre eux, l’ancien gendarme. Les autres n’ont laissé aucune trace dans l’obscurité.

Calme

Les gendarmes ont pu vérifier l’identité du captif. C’est un ancien gendarme principal hors classe, qui avait travaillé au groupement de Bongolava en 2019 et 2020 avant de partir à la retraite. Il a été transféré de Manompana au chef-lieu du district. Aux dernières nouvelles, son enquête a été confiée au Groupe d’appui à la police judiciaire d’Analanjirofo, pour respecter l’impartialité. En fait, son fils est un gendarme en service à la brigade de Soanierana Ivongo. Le ministère public et les autorités administratives ont eu connaissance des faits. L’ordre public reste calme, malgré une petite agitation lors de la capture en pleine nuit. Les risques de vindicte populaire ont été écartés. Le locataire de la maison ciblée est un missionnaire dans la localité où il a fondé une organisation non gouvernementale. Il dispose d’une carte de résident valide, du 30 septembre 2021 au 30 septembre 2026. L’affaire sera envoyée au parquet de Fenoarivo Atsinanana dès que les procès-verbaux seront prêts.