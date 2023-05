RÉGION DIANA – Des équipements et du matériel au profit des ruraux

Trente-sept organisations paysannes de la région Diana ont reçu des équipements en tout genre. Ceci dans le cadre grâce du projet « Fandroso » sous financement du 11e FED.

Le Fonds de Développement Agricole Régional Diana (FDAR), dans le cadre du projet Fandroso, a remis officiellement aux trente-sept organisations paysannes dans la région Diana, dont dix particuliers, des intrants, des équipements et du matériels composés de kubota, charrettes, charrues, herses, pulvérisateurs, semences, urée granulée, engrais, décortiqueuses, sarcleuses, volailles, moteurs hors-bord, pirogues, congélateurs…. d’une valeur de 618 millions d’ariary. La remise officielle de ces dons aux bénéficiaires s’est tenue samedi dernier, dans l’enceinte du bureau du FDAR , en présence du vice-ministre chargé de l’Élevage, Dr Raymond et des autorités régionales conduites par le gouverneur Taciano Rakotomanga qui ont tous apprécié l’importance du projet pour sa contribution à l’éradication de la pauvreté et de la faim dans les zones rurales et à la réalisation du Velirano-9 qui est l’autosuffisance alimentaire.

Selon les explications, il s’agit exactement de la concrétisation du projet « Fandroso » ou « Financement des Appuis Normalisés pour le Développement et le Renforcement des Organisations de producteurs afin de faciliter l’accès aux Services agricoles et d’œuvrer à la modernisation de l’agriculture », sous-composante-2 du programme Rindra, sur financement du 11e Fonds européen de développement, mis en œuvre par le ministère de l’Agriculture et de l’élevage à travers le FDA ,en tant qu’ établissement public à caractères administratif, sous tutelle du ministères de l’Agriculture, de l’élevage et de la pèche. C’est aussi un outil financier pérenne alimenté par plusieurs sources de financement comme l’État et les bailleurs, destiné à soutenir la mise en œuvre des politiques agricoles nationales en appui au développement du secteur agriculture, élevage et pêche. En effet, le Fandroso apporte un appui institutionnel au FDA pour élargir sa couverture sur le territoire national et soutenir son corps exécutifs. Il est à noter que dans la même lignée des objectifs du FDA, l’objectif général du projet Fandroso est l’augmentation durable de la productivité, de la production et des revenus des producteurs dans les secteurs agriculture , élevage et pêche, sur le territoire national. Son objectif spécifique est le financement de projets de qualité, portés par les producteurs à traverle renforcement de capacité des paysans, la structuration des organisations de producteurs, l’octroi des matériels, équipements, infrastructures, intrants agricoles, recherche, installation des jeunes, projets professionnels et contrat-programme filières.

Critères

Ces dotations ont enchanté les paysans bénéficiaires qui avaient la hâte de voir cet évènement depuis longtemps. Ce, à cause des fausses rumeurs qui circulaient chez eux que le projet FDA était foutu et sans espoir. Ainsi, ces équipements et matériel obtenus répondent à la demande des demandeurs. Suivant Manana Urbain Bienheureux, directeur du FDA région Diana , son organisation n’a pas le droit de déterminer qui sera fourni ni quels matériels seront fournis, mais tout dépend du dossier déposé par le demandeur. Des études techniques précèdent toujours la validation du dossier par un comité délibérant. Le premier critère qui a conduit à la validation est l’autonomie des agriculteurs.

Ces derniers ne sont pas en fait des débutants. En outre, ils doivent aussi apporter les 10% du financement demandé, notamment non remboursable. La disponibilité des fonds est également une condition sine qua non de la réponse. « Le matériel et équipements de qualités sont arrivés et il est certain que des progrès sont également arrivés dans la région Diana pour que nous puissions atteindre l’autosuffisance alimentaire, car le développement agricole et rural contribue à la sécurité alimentaire à travers une agriculture et une pêche durables et inclusives» a évoqué Dr Raymond, tout en véhiculant que Le développement de l’agriculture est l’un des leviers les plus puissants sur lequel agir pour mettre fin à l’extrême pauvreté. Il est à noter que selon les règlements, ceux qui ont déjà reçu un financement lors de cette première vague ne peuvent plus postuler à nouveau qu’après trois ans. Mais, pendant ces trois ans, l’Union européenne, les techniciens du ministère et du FDA procèderont au suivi et contrôle des actions des bénéficiaires sur l’utilisation du matériel et équipements octroyés.