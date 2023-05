MÉDECINE DENTAIRE – Vingt-et-un nouveaux assistants dentaires diplômés

Le domaine « assistanat dentaire » est en plein essor actuellement. La quatrième promotion vient de sortir officiellement mercredi dernier à Mahajanga. Ils étaient vingt-et-un nouveaux diplômés de licence professionnelle d’assistanat dentaire qualifiés de la promotion baptisée MEVA (Motivés, Éduqués, Victorieux, Amitiés), d’après le chef de parcours, docteur Ralaiavy Hasina Harimanana. La cérémonie officielle de sortie de cette promotion s’était déroulée à l’hôtel restaurant Coco lodge à Mahajanga be, mercredi. La mention assistanat dentaire fait partie du parcours des études au sein de l’institut d’odontostomatologie tropicale de Mahajanga (IOSTM). « La mention assistanat dentaire est incontournable dans un monde qui met parmi ses priorités, la santé bucco-dentaire », a souligné le président de l’université, Pr Randrianambinina Blanchard. Des responsables de l’université dont le directeur du cabinet, la directrice de l’école de Tourisme, ainsi que celle de l’École des Langues commerciales et internationales et des enseignants chercheurs ont également assisté à cette cérémonie.