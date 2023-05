MAHAJANGA – Mise en valeur des archives du musée

“Musées, durabilité et bien-être”, tel était le thème de la journée internationale des musées du jeudi 18 mai dernier. L’université de Mahajanga n’a pas manqué de célébrer cette journée. Trois musées sont inscrits à l’université de Mahajanga, à savoir le Mozea Akiba à Ambondrona, le musée de la mer, situé dans le bâtiment de la présidence de l’université Kakal de Mahajanga be et le musée de l’Androna à Mandritsara. La cérémonie de célébration a été marquée au Mozea AKIBA au campus Ambon­drona. Le directeur de cabinet de la Commune urbaine de Mahajanga, Antoine André, le directeur régional de la Communication et de la culture Boeny, Ranjatonan­tenaina Toky Armel, et le directeur régional de l’Office du tourisme Boeny, Andria­tahiana Mahafahana, étaient présents. « C’est une journée spéciale. Le musée est un lieu de rassemblement et notamment de préservation des patrimoines », a indiqué le président de l’uni­versité, le professeur Blanchard Randrianambinina. Le directeur du Mozea AKIBA, le docteur Herimalala Raveloson, a mis en valeur les archives du Musée.