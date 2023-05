LITTÉRATURE – Orange rend hommage à Michèle Rakotoson

La cérémonie de remise des prix pour la lauréate du prix Pola 2023, Michèle Rakotoson, a eu lieu chez Orange Digital Center Madagascar à Ankorondrano, hier.

Le chèque de 10 000 Euros de la Fon­dation Orange lui a été remis. Frédéric Debord, le Président Directeur général d’ Orange Madagascar, lui a décerné un livre d’or. La grande gagnante du concours bénéficie également d’une promotion pour son livre. Tout cela pour lui rendre un grand hommage, pour la promotion du livre et de la lecture dans le pays. La dame des lettres débordait de joie lors de ce grand événement qui lui était dédié. Avec son œuvre intitulée «Ambato­manga le silence et la douleur», elle a porté haut le flambeau de la Grande Ile. Le trophée est à Mada­gascar grâce au travail acharné de Michèle Rakotoson. Elle est très active dans le monde de la littérature. « Je tiens à remercier tout le monde…. L’accomplissement de ce livre m’a demandé 10 ans d’analyses et de recherches» a fait savoir Michèle Rakotoson lors de la cérémonie. Pendant la cérémonie organisée hier, Michèle Rakotoson a fait le tour de son livre en lisant quelques paragraphes. Tout au long de cet événement, le groupe Ratovo Valiha a rendu ce moment enivrant avec un concert.

Grand exploit

Dans son livre romanesque, l’écrivaine malgache raconte l’invasion coloniale à Madagascar, en croisant deux personnages, celui de Tavao, un jeune esclave d’Ambatomanga , et Félicien Le Guen, un jeune officier français. Pour ce grand exploit, le ministère de la Communi­cation et de la culture organise une soirée en l’honneur de cette grande dame des lettres, ce soir à partir de 19 heures. Toujours en hommage à l’écrivaine malgache, une exposition sur elle et ses œuvres sera organisée par le ministère de tutelle au sein de la Bibliothèque nationale d’Anosy, au mois d’octobre prochain. Ainsi, le public malgache pourra en savoir davantage sur Michèle Rakotoson, son parcours académique et professionnel,….