KICKBOXING – REAL FIGHT I – Jean Jorres renverse Johnny

Quatre combats de défi sur les cinq prévus ont eu lieu lors du «Real Fight» organisé par le club Kick Boxing Avenir (KBA) ce dimanche. Prévisible, le gymnase de Mahamasina était plein à craquer vu l’affiche des combats. Chez les -54kg, Jean Jorres, du Cosfa, a battu aux points au bout des cinq rounds de deux minutes le vice-champion d’Afrique, Johnny Rakotondrabe, du club AFKM. Plus costaud et plus jeune, Jorres s’est montré plus agressif avec ses enchaînements de poings-pieds. Johnny a quant à lui contre-attaqué avec des rafales de coups de poing. Le public a apparemment apprécié presque tous les combats au programme car la plupart ont été très techniques. Un autre choc très attendu par les férus de la discipline n’a pas eu lieu car le grand champion, Patrice Rasta, qui devait affronter Boyka du Cosfa, n’est pas venu. Quant aux autres combats, Faray du Scorpion a battu Odilon du FTBF chez les 63,5kg. Et du côté des filles, Sandra du KBA s’est imposée face à Prisca du KFMA chez les 52kg. Vingt-quatre combats dans la classe A, dominés largement par le club organisateur, ont précédé ceux du défi. KBA s’est positionnée en tête du classement en raflant en tout huit trophées, suivi de l’AFKM qui en compte pour sa part cinq.