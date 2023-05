Treize équipes viennent de valider leur ticket pour la prochaine étape de Telma Coupe de Madagascar. Neuf villes ont abrité ce week-end le premier tour préliminaire. Trois clubs d’Analamanga sur les huit en lice se qualifient au deuxième tour. Deux matches ont été une affaire entre clubs d’Analamanga. Toulon Académie file à la prochaine étape en battant par 3 à 2 une autre formation d’Anala­manga, Kintana Académie. FC Rouge a, quant à lui, laminé Net Foot Espoir sur le score fleuve de 6 buts à 1. Et FC Valence a pour sa part battu sèchement par 7 buts à 3 l’ASCA Vakinan­karatra. Les treize équipes qualifiées rejoindront celles exemptées en deuxième tour préliminaire. Soixante-quatre équipes disputeront le deuxième tour le week-end prochain. Les trente-deux vainqueurs joueront, par la suite, le troisième et dernier tour préliminaire, deux semaines plus tard. Les seize qualifiées à l’issue des trois étapes éliminatoires rejoindront en seizièmes de finale les seize clubs de l’Orange Pro League, et ainsi de suite.