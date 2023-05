FOOTBALL – SÉLECTION U23 – Les Barea joueront le tournoi des quatre nations

Madagascar participera à un tournoi qui regroupera quatre équipes africaines. Les matches amicaux se tiendront les 17 et 18 juin à Paris.

L’Uficasm refait surface. La sélection nationale des expatriés des moins de 23 ans en Europe participera au «Tournoi des quatre nations». C’est une initiative de l’Union des footballeurs internationaux et des cadres sportifs malgaches (Uficasm). L’association a été mandatée par la fédération malgache de football (Fmf) pour s’occuper des Barea U20 et U23 en vue des éliminatoires à la Coupe d’Afrique des nations U23 l’an passé qui a été qualificative aux Jeux olympiques de Paris 2024. Après avoir échoué d’entrée lors de la phase de qualification à la Can U23 en 2022, l’association a pris un peu de recul vu qu’il n’y avait d’ailleurs pas de matches officiels à disputer. «Vu que la convention s’étale jusqu’en 2024, nous poursuivrons nos actions dans le cadre de la promotion du football pour les catégories concernées», souligne le président de l’Uficasm, Solonirina Raharijaona.

Reconduit

Les Barea U23 sont invités à participer à une compétition réunissant des équipes africaines, baptisée «Tournoi des quatre nations». L’événement se tiendra à Paris les 17 et 18 juin. Les Barea évolueront à cette rencontre amicale avec les sélections de la Guinée Bissau, le Congo Brazzaville et les Comores. Les présélectionnés vont ainsi suivre un regroupement la semaine du 12 juin. «Nous n’allons pas rester sans rien faire. Malgré les dettes encore à régler après la campagne de qualification à la Can U23, … nous poursuivons la préparation des Barea U23 qui pourront intégrer plus tard l’équipe nationale A ou A’», confie le numéro un de l’association. L’Uficasm a aussi reconduit le coach franco-algérien Boualem Mankour, qui a quitté le navire à l’aéroport alors qu’il devait venir à Madagascar avec la délégation pour les matches des Barea comptant pour les éliminatoires de la Can U23. L’association ainsi que ce coach promettent de donner des explications à tous ces incidents qui sont restés mystérieux jusqu’à présent, lors d’une éventuelle conférence de presse en ligne prévue la semaine prochaine. «Madagascar n’aura pas de compétitions internationales officielles en vue après la Can, qualificative aux JO 2024. Mais ce tournoi sera une belle occasion pour nos Barea de jouer des matches amicaux internationaux», précise Solonirina Raharijaona.