BASKETBALL-3X3 – Trois tests matchs concluants en Serbie

J-8. À huit jours du début de la Coupe du monde qui se joue du 30 mai au 4 juin à Vienne en Autriche, les membres de l’équipe nationale de basketball 3×3 entament leur deuxième et dernière semaine de préparation en terre serbe, plus précisément à Novi Sad, une ville à 90 km de Belgrade, la capitale du pays. La délégation malgache est entre de bonnes mains car c’est Danilo Lukic, le fondateur de l’Académie de haut niveau avec le triple champion du monde FIBA 3×3 Marko Zdero, qui a dirigé les stages de formation. Les stages portent sur des travaux physiques, l’endurance, la musculation et des petites parties de séries de match. « Après une semaine de formation, les joueurs malgaches ont fait trois tests matches samedi dernier. Ils ont enregistré deux victoires contre une défaite face aux joueurs locaux », confie Pascal Rasaony, chef de la délégation malgache pour la Coupe du monde en Autriche. La Fédération n’a pas lésiné sur les moyens pour essayer de mettre tous les atouts nécessaires du côté des joueurs malgaches.

Reconnaissant

« Une somme forfaitaire de 2 000 euros, avec un montant de 125 euros par jour et par joueur, ont été investis pour que les porte-fanions de Mada­gascar à la Coupe du monde soient prêts et gonflés à bloc », ajoute Pascal Rasaony. Livio Rocheteau Ratiana­rivo, capitaine de l’équipe nationale Ankoay, sur sa page Facebook, se dit très reconnaissant envers la Fédération malgache de basket-ball: « C’est le centre où tous les meilleurs joueurs et meilleures équipes du monde professionnel se ressourcent pour acquérir de l’expérience. Vivre le moment présent du stage en Serbie apportera à coup sûr de nouvelles expériences et du savoir-faire pour relever le niveau de chacun d’entre nous. Ce sera un atout de plus pour la Coupe du monde et je tiens à remercier la FMBB ». Le stage de formation de l’équipe nationale malgache Ankoay seniors hommes de 3×3 prend fin ce dimanche, puis elle rejoindra Vienne, la capitale de l’Autriche.