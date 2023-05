ANTANIMALANDY – Une soudure provoque l’incendie de douze véhicules

Catastrophe à Antanimalandy hier dans un garage et parking de camions citernes et de véhicules, près de l’hôpital luthérien. À cause d’une imprudence, due à une soudure sur un camion-citerne, au total douze véhicules dont deux camions citernes et trois remorques de citerne, quatre tracteurs, ont été la proie des flammes. Des fortes explosions ont été entendues vers 12h. Le ciel était noir de fumée. Des maisons ont été également soufflées par l’explosion. On ignore encore le nombre des victimes mais les pompiers étaient arrivés sur les lieux pour éteindre les feux. L’opération a duré plusieurs heures, jusqu’à tard dans la soirée hier soir. À l’heure où nous mettons sous presse, les dégâts ne sont pas encore recensés.