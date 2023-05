AGRESSION – Un policier poignarde son rival

La situation de l’ordre public dépendrait de l’état de santé d’un patient, âgé de 28 ans, à Maroantsetra. Le jeune homme a été poignardé par un agent de police en service au commissariat local. Les coups et blessures volontaires ont eu lieu au cours de la nuit de dimanche à lundi 15 mai, à Marosoroka. L’agression a tiré sa source d’un problème de femme. L’auteur et la victime sont des rivaux. Le père de deux enfants a été touché sur le côté droit de son ventre. Il a été transporté dans un état grave au centre hospitalier de référence du district de la ville. Il a subi une intervention chirurgicale la même nuit. Mais puisque la lame a apparemment atteint son intestin, il a subi une seconde opération. Il pourrait être transféré à un hôpital plus spécialisé, sur décision d’un médecin. D’autres renseignements révèlent qu’une vindicte populaire est à craindre au cas où le blessé décède. Les autorités ont manifesté leur soutien à sa famille et lui ont assuré que le policier et la femme seront traduits au parquet. D’après la famille du jeune blessé, ces supposés fautifs devraient financer les soins du patient.