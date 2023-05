ACCIDENT MORTEL À ITAOSY – Un tout-terrain percute trois motos

Après une course effrénée, un 4×4 est entré en collision avec trois motos. L’un des motards n’a pas survécu.

Terrible accident de circulation à Anosimasina Itaosy. Un véhicule tout-terrain lancé à vive allure a percuté de plein fouet trois motos, venant de la direction opposée. Le bilan fait état d’un mort et de deux blessés. Le conducteur d’un scooter à quatre temps n’a pas survécu. Ses deux compagnons d’infortune ont été pour leur part admis au service des urgences du Centre Hospitalier Univer­sitaire Joseph Ravoahangy Andrianavalona. Le défunt était âgé d’une vingtaine d’années. Sérieusement touché à la tête, il n’a pas survécu. Le malheureux agonisait lorsqu’il a été transporté à l’hôpital d’Ampefiloha. D’emblée admis aux urgences, il a été placé dans l’unité de déchoquage mais les médecins ainsi que l’équipe de permanence n’ont rien pu faire pour lui. Une heure plus tard, il a été placé à la morgue. Les enquêteurs ont émis un réquisitoire d’autopsie. Il s’est alors avéré que le jeune motard a été sérieusement touché en pleine tête, ce qui a causé sa mort. Sa famille a récupéré la dépouille hier soir, après examen par le médecin légiste. Le drame s’est produit dans la nuit de dimanche à lundi aux alentours de 21 heures. Selon les informations recueillies, les trois motos venaient d’Ampasika, et roulaient en direction d’Itaosy avant que le pire ne se produise. D’après les explications, ces derniers allaient regagner leurs foyers respectifs. La collision frontale est survenue dans la pénombre totale. Les victimes sont tombées de leurs deux- roues et celui du défunt a été projeté à plusieurs mètres. Les dégâts matériels sont importants sur la moto après l’accident. Pour le jeune homme d’une vingtaine d’années, après s’être violemment cogné la tête sur le bitume, le pronostic vital était engagé. Le tout-terrain a également été endommagé. Ses occupants ont eu pour leur part plus de peur que de mal. Les parts de responsabilités de deux parties sont engagées dans cet accident dramatique.