Réhabilitation de la RN13 – Le début des travaux annoncé pour juillet

Le président de la République donne rendez-vous avant le 13 juillet, pour le coup d’envoi de la réhabilitation de la RN 13. Une annonce faite au lendemain du feu vert de la BEI.

Avant le 13 juillet. C’est l’échéance donnée par Andry Rajoelina, président de la République, pour le coup d’envoi des travaux de réhabilitation de la Route nationale numéro 13 (RN 13). Un début de chantier qui concernera, “dans un premier temps”, la partie entre Ambovombe et Taolagnaro.

Après le feu vert de la Banque européenne d’investissement (BEI), officialisé vendredi, concernant le projet de réhabilitation de la RN 13, la réaction étatique était attendue. D’autant plus que le locataire d’Iavoloha devait se rendre à Ihosy, samedi. Dans ce district se trouve le carrefour d’Ikalamainty, point de départ de la RN 13 si l’on part de la Route nationale numéro 7 (RN 7). Comme attendu, Andry Rajoelina a touché mot sur la réhabilitation de la RN 13 et a soutenu, “nous allons venir en force pour donner le coup d’envoie des travaux. Cela se fera vers la fin juin. En tout cas, ce sera avant le 13 juillet”.

À s’en tenir aux mots du président Rajoelina, la cérémonie pour le premier coup de pelle du chantier de la RN 13 devrait être grandiose. À l’entendre, à Ihosy samedi, ce sera également, l’occasion pour faire un pied-de-nez à ses détracteurs. “Plusieurs sont ceux qui ironisent sur le sujet. Plusieurs sont ceux qui ne croient pas que ce projet sera mené à terme. Rajoelina ne ment pas. Je respecte mes engagements. Je terminerai la réhabilitation de la RN 13”, scande-t-il aux habitants de la capitale de la région Ihorombe.

L’acquisition du financement de la BEI pour le projet de réhabilitation de la RN 13 est une victoire politique pour Andry Rajoelina. En octobre 2020, alors qu’il était en déplacement à Taolagnaro, le locataire d’Iavoloha a affirmé qu’il arrêterait sa carrière politique s’il ne parvient pas à réhabiliter la RN 13. Un engagement qui reste gravé dans la mémoire des acteurs politiques, surtout de ses adversaires et de ses détracteurs.

Décaissement en cours

Dans un communiqué de presse publié, vendredi, la BEI a fait part des avis de non-objection sur les travaux de la RN 13. Une décision qui sonne le coup d’envoi du processus de décaissement du financement nécessaire au chantier. “Le prochain décaissement des fonds est en cours de préparation avec l’Agence Routière”, ajoute la missive. Il est probable donc que le décaissement soit effectif dans les prochaines semaines, sans quoi, Andry Rajoelina n’aurait pas annoncé de date à Ihosy.

Comme indiqué préalablement, l’enveloppe de la BEI ne financera que le tronçon “entre le port de Taolagnaro et Ambovombe”. À Ihosy, samedi, le président de la République a, toutefois, assuré que les travaux sur la partie entre la capitale d’Ihorombe, c’est-à-dire, le carrefour d’Ikalamainty jusqu’à Betroka, démarreront également. “La partie entre Ihosy et Betroka sera entièrement goudronnée”, affirme le Chef de l’État. Il n’a, toutefois, pas donné de précision sur le début du chantier pour cette partie de la RN 13.

Le conseil des ministres du 27 octobre 2021 a déjà parlé de la réhabilitation de la partie de la RN 13 qui part du carrefour d’Ikalamainty, dans le district d’Ihosy, jusqu’à Betroka qui fait près de 120 kilomètres. “Au stade actuel du projet, un appel d’offres avec le système contrat cadre a été lancé le 13 octobre 2021”, indique ce rapport de cette réunion de l’Exécutif. Dans une déclaration à la presse, au palais d’État d’Iavoloha, en avril, Andry Rajoelina a soutenu que l’appel d’offres pour les travaux entre Ihosy et Betroka “est fait”.

Dans ses différents discours au sujet de la RN 13, le président de la République a indiqué que le tronçon entre Ihosy et Betroka sera financé par les fonds propres de l’État. Du moins, dans un premier temps. Le chantier de la RN 13 est, du reste, divisé en trois parties. Outre celle entre Ihosy et Betroka, ainsi que celle entre Ambovombe et Taolagnaro, il y a le tronçon entre Betroka et Ambovombe qui nécessite aussi une réhabilitation. En avril, à Iavoloha, Andry Rajoelina a glissé que le financement des travaux pour cette partie de la RN 13 “sera inscrit dans la prochaine FEC [Facilité élargie de crédit]”.