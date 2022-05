QMM indemnisera des communautés

La société minière paiera ce qu’elle doit aux communautés concernées par l’exploitation minière sous quelques conditions. Paubert Mahatante, ministre de la Pêche et de l’économie bleue, leader des négociations avec les communautés des pêcheurs de Tolagnaro, mécontents de la suspension de leurs activités depuis trois mois et demi, rapporte des précisions sur les ententes trouvées hier.

« QMM accepte de payer diverses indemnisations aux communautés touchées par l’exploitation minière. Mais la procédure doit suivre les textes règlementaires ainsi que l’évaluation des bénéficiaires réels des indemnisations par un comité de suivi et la vérification stricte des paperasses y afférentes » explique le ministre.

La société minière accepte également de poursuivre l’acheminement des vivres aux communautés de pêcheurs touchées par la suspension d’activités depuis l’affaire des poissons retrouvés morts dans le fleuve d’Ambavarano au mois de février dernier. Outre l’approvisionnement en eau potable qui a déjà été effectif depuis la mésentente, cent « kapoaka » de riz et de légumineuses par ménage seront distribués dans les cinq villages concernés, par mois et pendant deux mois. Les pêcheurs sont autorisés à reprendre leurs activités depuis hier dimanche. Le barrage de Maromalona menant vers le site de Mandena a été enlevé et l’endroit assaini. Les habitants ont demandé du riz et des zébus en guise du « fihavanana ».