Lycée français de Tananarive – Un demi-siècle au service de l’éducation

La joie et l’émotion ont été au rendez-vous durant la cérémonie des cinquante années d’existence du lycée français.

Le lycée Français de Tananarive a célébré son cinquantième anniversaire samedi, sur son site Ambatobe. » La célébration nous a permis de revoir les anciens élèves ainsi que des membres du personnel retraités qui nous ont rejoints pour cette belle journée. Plus de trois cents personnes ont été présentes ce matin (ndlr : samedi dernier) pour fêter le cinquantième anniversaire », indique Dominique Lantiez, proviseure du Lycée Français de Tananarive. Les anciens élèves, les professeurs ainsi que les membres du personnel se sont remémorés l’histoire du lycée depuis son ouverture au 13 novembre 1972 à travers des séquences émotions et hommages. La séquence émo tion a ramené le public par le biais des vidéos et des témoignages d’anciens élèves ou professeur(e)s à des moments forts et des souvenirs inoubliables. Le lycée Français de Tananarive avait été créé par Jacques Degui alors qu’il était à ce moment le premier lycée de l’Afrique. Il s’est implanté à Ambatoroka dans le petit séminaire catholique avant de déménager au présent site d’Ambatobe. Actuellement,le lycée avec ces quatre écoles primaires compte deux mille six cents soixante-dix élèves.

Progrès

Un regard vers le futur mais également un retour dans le passé, c’est en somme les faits marquants de l’évènement. L’Ambassadeur de France à Madagascar, Christophe Bouchard, n’a pas manqué de féliciter les efforts menés en faveur de l’éducation durant ces cinquante années d’existence. « C’est une très belle occasion et une très belle journée qui marque le cinquantième anniversaire du LFT. Ça a commencé en 1972 avec seulement quelques centaines élèves. Actuellement on n’est pas loin de trois mille avec un lycée, quatre écoles primaires. Ce qui m’a marqué c’est l’attachement aux souvenirs ainsi que les valeurs qui ont été acquis dans ce lycée par les anciens élèves. La mission de l’enseignement français à l’étranger c’est de fournir un enseignement de qualité sur les normes et les programmes de l’éducation française mais complètement intégré dans le pays d’accueil, ainsi c’est le cas pour Madagascar avec des élèves de tous les pays », souligne-t-il.

Pour les prochaines années à venir, le lycée est dans une démarche de progrès. Une nouvelle formation sera mise en place. » On prévoit un BTS en gestion de PME. Cette nouvelle formation pourra intéresser les jeunes qui n’ont pas spécialement l’idée de faire des études à l’étranger. Ces jeunes pourront utiliser les compétences acquises pour le pays », annonce la proviseure.