Infrastructures routières – Soavinandriana et Mananasy sortent de l’isolement

Démarrés depuis avril dernier, ces travaux sont prévus être achevés au mois de septembre. Selon les études effectuées, l’aménagement de ce tronçon Soavinandriana-Mananasy répond aux objectifs de la stratégie sectorielle adoptée par la composante3 du projet Casef, sous tutelle du ministère de l’Agriculture et de l’élevage, visant particulièrement à désenclaver les zones rurales et à améliorer les zones structurantes pour un développement rapide.

Actuellement, ce tronçon de route est en état très dégradé, impraticable même en voiture tout terrain. Les moyens de locomotion utilisés par les opérateurs et autres usagers de la route sont des motos tout terrain ou des tracteurs agricoles. Ceci constitue un frein pour le développement de la zone dont les potentialités agricoles et touristiques ne sont toutefois pas négligeables.

En effet, la région Itasy est réputée être une région agricole avec ses nombreuses cultures (riz, haricot vert, maïs, soja, grenadille, oignons, pommes de terre, haricot, manioc, tomates, ananas, papaye, litchi…), mais aussi une région touristique avec ses fameux lacs et le site Ranomafana de Mananasy. L’élevage de vache laitière y est également pratiqué.

Sécurisation foncière

Pour la réhabilitation, de la route, les travaux consistent au terrassement (reprofilages, remblai, déblai), à la construction des ouvrages d’assainissement longitudinaux et transversaux (fossés, dalots), à la mise en œuvre des pavés en granit et/ou macadam sur quelques parties de la chaussée avec des buttages nécessaires pour la protection de cette couche, et la protection en gabion des chaussées érodées.

Une fois les travaux terminés, le nombre des populations directement bénéficiaires est estimé à 62.342 dont 31.339 pour Soavinandriana et 31.003 pour Mananasy.

Particulièrement pour le projet Casef, les travaux porteront sur la réhabilitation de la piste rurale reliant les deux communes. Mais, l’objectif de développement du projet Casef est aussi d’améliorer la sécurisation foncière et l’accès aux marchés des ménages agricoles ciblés en milieu rural, au sein de chaînes de valeurs spécifiques et déployer une intervention immédiate et efficace face à une crise ou urgence éligible. Le projet vise directement les ménages ruraux, mais aussi les opérateurs de marché agro-industriel, les collecteurs, les collectivités décentralisées, l’administration, etc.

Concernant les résultats attendus de tous ces travaux, il est donc annoncé qu’il s’agit avant tout de désenclaver les communes et localités traversées par la route.

Sur le plan sanitaire, le temps d’évacuation des malades serait considérablement réduit et fait ainsi diminuer le risque de la mortalité. Tandis que sur le plan éducatif, l’accès à l’université régionale de Soavinandiana se situe au premier rang des préoccupations.

