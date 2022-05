Ihosy – Une série d’inaugurations

Le président de la République a eu un week-end chargé, à Ihosy. Il y a procédé à une série d’inaugurations qui a démarré dans la matinée de samedi. Outre l’EPP Manara-penitra Ihosy centre I, il a également, inauguré un nouveau bâtiment du bureau régional du ministère de la Population, de la protection sociale et de la promotion de la femme. «Ces trois dernières années, nous avons assuré la présence de l’État par des infrastructures publiques de proximité et répondant aux besoins de la population», explique le locataire d’Iavoloha.

Il a enchaîné la série d’inaugurations avec une coupure de ruban pour l’inauguration de routes pavées dans la ville d’Ihosy, suivie par celle du Centre d’incubation pour l’entrepreneuriat culturel et de l’industrie créative. Il a vocation à dispenser des formations et du soutien aux jeunes ayant des projets culturels. Tout de suite après, le Chef de l’État et sa suite ont procédé à la pose de première pierre de la construction d’une maison de la culture et de la communication, pour la région Ihorombe. Selon Andry Rajoelina, la maison de la culture et de la communication sera couplée avec un centre de formation professionnelle.

«Notre objectif est d’aider les jeunes, leur donner accès à des formations et à des opportunités, afin qu’ils ne soient pas des charges pour la société, mais qu’ils puissent être des moteurs du développement», déclare le locataire d’Iavoloha. L’apothéose de la première journée du Chef de l’État à Ihosy est l’inauguration du nouveau stade de la ville. Andry Rajoelina a clôturé son déplacement dans la capitale de la région Ihorombe par un culte inaugural de la nouvelle bâtisse de l’église Luthérienne «Fanantenana Tanakompania». Selon le responsable de l’église, sa construction a été financée par le Président. Il a également fourni les équipements tels que les bancs et la sonorisation.