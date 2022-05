Football – Orange Pro League : AJESAIA et CFFA en finale

L’Ajesaia vainqueur du Disciples FC et CFFA tombeur de Dato FC Farafangana joueront la finale. Le dernier acte se jouera le 12 juin à Mahamasina.

Les deux équipes qualifiés pour la grande finale de l’Orange Pro league ont été connues après les deux matches retours joués samedi et dimanche au stade de l’Elgeco Plus By Pass. Samedi, l’Ajesaia est sorti vainqueur après les tirs au but de Disciples FC. Se séparant sur le score de 0 but partout à la première mitemps, les protégés de Seth Ramian­drisoa ont ouvert le score à la 53ème minute par l’intermédiaire de Feno. Durant les 30 dernières minutes, les joueurs de Disciples FC ont tenté le tout pour le tout et ils ont été récompensés à la 95ème minute. Tendry a marqué sur pénalité. Comme il a été annoncé par les règlements de la compétition qu’après égalité après 90 minutes de jeu, il faut procéder directement à l’épreuve de tirs au but. Les cinq premiers tireurs ont réussi à marquer. Le sixième tireur de l’Ajesaia a réussi à marquer, tandis que celui de Disciples FC a raté le sien. Les joueurs de Disciples Fc ont donc quitté la compétition suite à cette défaite.

Pour la deuxième demifinale de dimanche, les joueurs de CFFA Andoha­ranofotsy se sont qualifiés en finale après avoir battu sur le score de 1-0, les joueurs de Farafangana Dato FC. Ce n’est qu’après les temps additionnel que la libération des joueurs d’Andoharanofotsy est venue. Naurah a sauvé les siens (90’+1).

Reconnaissants

C’est un match un peu équilibré où les deux équipes ont montré respectivement des belles phases de jeu qui ont tenu les spectateurs en haleine.

Après la rencontre, Naurah n’a pu contenir sa joie. « Nous sommes dans le dur durant la seconde mi-temps. Nous avons pressé de dégager le ballon en avant à cause de la pression. Au final, nous sommes sortis vainqueurs et nous sommes très contents d’avoir franchi une nouvelle étape. Nous sommes reconnaissants envers Dieu. Nous nous projetons déjà sur la grande finale du 12 juin et nous essayerons de faire le maximum pour remporter la victoire finale ».

Pour sa part, le coach de Dato FC, Romuald Rakoton­drabe encaisse la défaite avec philosophie. « J’assume entièrement ma responsabilité sur cette défaite. Croyant tenir le score à égalité jusqu’au tir au but, j’ai pris le risque de remplacer un défenseur en vue de nous préparer au tir au but, mais ce n’est pas notre jour ».