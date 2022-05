Bilan covid-19 – Trente-huit nouveaux cas et aucun décès

Le rapport du dernier bilan du 14 au 20 mai recense trente-huit nouveaux cas de Covid-19 dans le pays. Une baisse est constatée par au précédent bilan qui enregistre quarante personnes entre le 7 au 13 mai. Près de quatre mille cinq cent soixante-dix-sept tests ont été effectués ce qui a permis de détecter les trente-huit cas. Le bilan épidémiologique fait état de deux patients contre six pour le dernier bilan pour ceux qui sont dans un état grave de la maladie. La région d’Analamanga reste l’épicentre de la maladie avec trente-deux cas actifs suivis par cinq autres régions. Il s’agit entre autre de la région Diana qui dénombre un cas. Deux cas dans la région de Atsinanana, un cas pour celle de l’Atsimo Andrefana et enfin un cas sporadique de chaque a été annoncé dans les régions Vatovavy et Boeny. Aucun décès n’a été toutefois rapporté contre deux décès pour le dernier bilan. Le nombre de personnes décédées de la maladie à coronavirus reste à mille trois cent quatre-vingt-treize depuis le mois de mars 2020.