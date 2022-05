Analakely – Ambohijatovo : Début laborieux du nouveau plan de circulation

L’assimilation du nouveau plan de circulation a été difficile pour la première journée.

L’application du nouveau plan de circulation à Andohan’Analakely et Ambohijatovo est en marche depuis hier. La circulation a été quasiment fluide sauf sur quelques points. À l’instar de la rue du côté de fokontany Mandrosoa passant par le ministère de la Jeunesse et des Sports qui a connu des embouteillages à l’heure de pointe. Des bouchons ont également persisté dans d’autres endroits. » «On pense pouvoir assimiler le plan mais on craint que ce sera difficile pour les jours ouvrables puisqu’il y aura beaucoup plus d’usagers de la route», lance Frédéric, un automobiliste. Pour certains, le fait de faire le tour avant de rejoindre Analakely serait source d’embouteillage supplémentaire. «Pour aller à Anosy, on est obligé de passer par le super music Analakely avant de reprendre la route en direction du tunnel d’Ambohidahy», se plaint un chauffeur du bus 146.

Dans la matinée d’hier, certains bus se sont trompés d’itinéraire. Pour d’autres, le nouveau rond-point qui se situe devant Andohan’Analakely est un peu difficile à passer. «Il est trop étroit. Des véhicules ont du mal à tourner sans que ceux se trouvant dans la file droite ne s’arrêtent durant la manœuvre», avance un chauffeur de bus 146, interrogé.

Contestation

Malgré ces changements, la fluidité de la circulation est le premier objectif de l’instauration de ce nouveau plan. Parmi ces changements, les véhicules venant d’Ambohijatovo ont trois choix d’itinéraires. Il s’agit pour eux de passer par la rue Rabezavana ou encore passer devant le pavillon d’Analakely ainsi que prendre une bifurcation devant la stèle SIDA en face de la FJKM Analakely. Pour la rue Rabezavana, cinq lignes de bus pourront l’emprunter immédiatement, entre autres, les bus 129, 134, 164, 190 et enfin la ligne 196.

La suppression du parking derrière les libraires d’Ambohijatovo n’a pas été si bien accueillie par les riverains. Une banderole y a été brandie depuis hier matin, en montrant leur mécontentement face à ce changement. » Une convention de parking a été signée par rapport à la gestion de ce parking. Il est à noter que nous n’avons rien contre le changement. Néanmoins, il fallait consulter les riverains avant ce nouveau plan. On est à vingt-cinq véhicules qui stationnent sur ce parking», avance Tokilalaina Rakotondrasoa, président de l’association de gestion du parking à Mandrosoa.