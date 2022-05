Accident à Tsarasaotra – L’accusé plaide coupable

Un chauffeur, 35 ans, a été jugé à la salle correctionnelle du tribunal de première instance d’Antana­narivo, vendredi. Le verdict est attendu le 27 mai. Il a heurté deux garçons, 9 et 7 ans, le 16 mars, sur la rocade de Tsarasaotra. L’un a perdu ses pieds, si son frère est mort sur le coup. Le conducteur s’est enfui.

Sa défense a plaidé coupable. Les débats contradictoires ont été intéressants, même si une bonne partie a échappé à l’assistance faute d’amplificateur.­« Vous avez fauché deux enfants, l’un projeté à droite et l’autre à gauche. Puis, vous avez fui et êtes rentré chez vous. Vous avez des enfants et votre conscience vous laisse tranquille ? », demande le président d’audience à l’accusé. « Et vous ! vous savez bien que même l’argent de toute cette salle ne pourra pas acheter une vie ? », s’adresse-t-elle au père des garçons. En effet, celui-ci a touché onze millions d’ariary offerts par le chauffeur.

Ce dernier voulait arranger l’affaire. Il a proposé d’abord 33 millions d’ariary. Il a ensuite baissé le prix à 3 millions d’ariary pour finalement l’augmenter à 11 millions d’ariary. Il n’aurait qu’un permis de catégorie A