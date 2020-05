Service postal – Le système de suivi des colis se numérise

Obsolètes aux yeux de la plupart des usagers, les services de transfert de colis via la poste malgache se dématérialisent. Hier à Antanina­renina, lors de la signature de convention entre cette administration et l’Institut malgache de recherches appliquées, Andriamanohisoa Ramaherijaona ministre des Postes, Télécommunications et du Développement Numé­rique d’annoncer que « l’institution a pour ambition de reformer tout son système vers le numérique à commencer par le service Paositra Rapide qui vient de faire peau neuve ».

Dorénavant, les usagers auront la possibilité de recourir à un système numérique pour effectuer le suivi de leurs colis depuis l’envoi jusqu’à destination sur tout le territoire national. Le suivi ou tracking permet de garder un œil sur l’ensemble des colis envoyé via la poste. Une pratique courante dans les échanges commerciaux internationaux et qui vient ainsi améliorer le système de la poste dans la Grande île. « Si autrefois, il fallait attendre des semaines pour recevoir un accusé de réception de colis, grâce à ce système, les usagers utilisent les numéros de suivi pour identifier et suivre les colis au cours de leur progression dans le réseau de la poste jusqu’à destination », soutient Richard Ranarison, directeur général de la Poste malgache.