Enseignement – Quatre mille enseignants FRAM enrôlés

Plus de quatre mille enseignants FRAM ont été embauchés comme fonctionnaires pour la sixième vague. Ils prendront service auprès des vingt-deux DRENTP.

Quatre mille contrats ont été distribués aux enseignants FRAM dans tout le pays. Depuis hier, le lancement des contrats s’est déroulé, au niveau du ministère de l’Education Nationale, de l’Enseignement technique et professionnel. « Les enseignants FRAM qui sont devenus fonctionnaires seront dispatchés dans les vingt-deux régions », indique Rijasoa Josoa Andriamanana, ministre de l’Éducation nationale, de l’enseignement technique et professionnel. Pour la sixième vague de recrutement de fonctionnaire, les vingt-deux directions régionales de l’éducation nationale et de l’enseignement technique et professionnel (DRENTP ) auront leur part de recrutement des enseignants.

« Les contrats arriveront pour bientôt entre les mains des enseignants dans les vingt et une autres DRENTP, la semaine prochaine. Force est de constater que malgré la période de confinement, les enseignants auront leur contrat. Et le ministère a travaillé là-dessus même dans le cadre du service minimum », enchaîne la ministre. Dans la DRENTP Anala­manga, près de trois cent cinquante enseignants ont été recrutés pour être des enseignants fonctionnaires.

Subvention

« Ce contrat arrive à point nommé, vu la situation sanitaire dans le pays, le recrutement s’avère nécessaire pour nous les enseignants. Et de plus, nous considérons qu’être enseignants est un devoir vis-à-vis des élèves », indique un représentant des enseignants ayant pris la parole durant la cérémonie.

Pour cette année, huit mille autres seront également recrutés. Hier, certains enseignants venus n’ont pas encore eu leur contrat, les dossiers ont été pourtant remplis. « Pour ceux qui n’ont en pas encore eu, mais qui sont venus, des détails techniques et administratifs sont à vérifier dans ce cas. Mais ce qui est sûr c’est que lorsque votre nom est inscrit dans la liste de la sixième vague, vous devez être engagés », explique la ministre. Les autres enseignants FRAM devraient avoir leur subvention d’ici peu. « Les subventions sont en cours de paiement, le premier, second et troisième bimestre sont déjà au niveau du Trésor, leur paiement se feront d’ici peu. D’autres seront payés cette semaine ou la semaine prochaine », annonce la ministre.