Boeny – Port de masque obligatoire à Mahajanga

Le chef de la région Boeny par intérim, Clavelah Bazezy, a ordonné le port obligatoire de masque dans la région et à Mahajanga depuis hier, durant la réunion du CCOC au centre de documentation à Mahabibo. « Face à l’augmentation du nombre des cas confirmés du Covid-19 à Madagascar, le port de masque est obligatoire dans les rues », a-t-il déclaré. Les forces de l’ordre vont effectuer une descente sur le terrain pour éduquer et sensibiliser la population. Aucune sanction ne sera appliquée pour le moment.

Les points de contrôle et les barrages sanitaires seront également renforcés, car des gens venant d’autres régions continuent de pénétrer clandestinement à Mahajanga. « Les camions ne peuvent pas transporter plus de trois personnes, c’est-à-dire le convoyeur, le chauffeur et le propriétaire des marchandises. Aucune banquette n’est acceptée derrière le siège du conducteur. Et comme des personnes se cachent dans les fourgons, désormais des contrôles stricts seront pratiqués sur les grands axes nationaux. Ces passagers sont débarqués en dehors de Mahajanga et rejoignent la ville par bus pour éviter les barrières sanitaires. Nous serons intransigeants », a encore ajouté Bazezy Clavelah.

Vingt cinq tests PCR ont été effectués après le cas confirmé de Covid-19 à Mahajanga, le 18 mai. La centaine de personnes que le contaminé a fréquentées attendent les résultats des tests dont dépend leur sort.

Une opération de désinsectisation a été effectuée il y a trois jours au tribunal de Première instance de Mahajanga, à la Cour d’Appel et auTribunal administratif et financier, au restaurant Mafilotra, sur deux voitures utilisées par le missionnaire testé positif ainsi que le bâtiment de la Direction régionale de l’agriculture de Boeny, son lieu de séjour.