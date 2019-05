Treize suspects devant le Parquet

Treize hommes viennent d’être livrés au Parquet, à Anosy, hier, pour complicité dans le braquage armé ayant coûté la vie à un pompiste d’une station-service de Jovena de Mana­kambahiny Ambohidra­trimo. Leur présentation au procureur s’est pour­suivie dans la soirée d’hier. Les trois auteurs principaux de l’acte courent toujours.

Une équipe de cam­brioleurs démantelée

Le démantèlement d’un réseau de cambrioleurs et de receleurs-vendeurs est parti de l’arrestation d’un auteur du larcin, dimanche 19 mai, à Toamasina. Il a cité tous ses coauteurs et complices. Trois autres individus se sont alors fait arrêter par la police. Des appareils électroniques et une moto ont été récupérés sur eux.

Un vendeur d’une tortue à l’hôpital

Le vendeur de la viande de tortue marine « fano hara » ayant empoisonné et tué quatre personnes à Belo-sur-mer, au début de ce mois, se trouve actuelle­ment à l’hôpital. Il a également été victime de cette intoxi­cation alimen­taire, selon les informations de la gendarmerie.