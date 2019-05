Karaté – Coopération bilatérale – Les Turcs en mode échange

Trois hauts dirigeants de la Fédération de karaté turque sont de passage à Madagascar. Trois jours d’échanges techniques sont prévus au Palais des Sports, depuis hier.

La délégation de la fédération turque dirigée par son président, Esat Delihasan, accompagnée de l’arbitre international, Ahmed San, et de l’entraîneur de l’équi­pe nationale turque, Levent Aydemir, est dans la Grande île depuis ce mardi. Ils seront ici jusqu’au 25 mai, pour étudier des projets de coopération en vue du développement de la discipline.

La délégation conduite par l’ambassadeur de la Turquie a effectué hier, une visite de courtoisie auprès du ministère de la Jeunesse et des Sports. C’était une occasion pour discuter du contenu de la coopération et de sa réalisation.

Une séance de travail entre les deux fédérations a également eu lieu hier matin, au Palais des Sports avant le coup d’envoi des partages techniques, dans l’après-midi. Plus d’une soixantaine de pratiquants, enfants, membres de l’équipe nationale cadets et juniors, les anciens, les maitres de salle et arbi­tres venant de la capitale et d’autres régions ont assisté à cette première journée d’hier.

« Nous espérons procurer quelques méthodes plus techniques avec l’aide du gouvernement turc. Le karaté turc est assez puissant dans le monde entier, ainsi nous allons partager notre expérience avec la fédération de karaté-do de Mada­gascar », a déclaré Esat Delihasan. Le ministre de la Jeunesse et des Sports, Tinoka Roberto a reçu ces derniers mois de nombreux ambassadeurs et le gouvernement de la Turquie a réagi sans attendre longtemps.

Nouvelle stratégie

« Selon le Velirano du président de la République, nous avons opté pour une nouvelle stratégie de développement du sport. Nous devrions désormais trouver une coopération bilatérale pour chaque discipline sportive et aujourd’hui, nous commençons par le karaté avec cette coopération avec la Turquie », mentionne le secrétaire général du ministère de la Jeunesse et des Sports, Lovatiako Ralaivao. « La venue du président de la fédération turque avec ces techniciens témoigne déjà du sérieux et du professionnalisme de cette fédération », fait remarquer la directrice générale des sports, Rosa Rakotozafy en accueillant la délégation à son bureau à Ambohijatovo.

Cette première visite a pour objet de faire un état des lieux des projets à réaliser. L’échange technique, le sport traditionnel et le parcours santé ainsi que la construction d’une académie de karaté ont été abordés lors de la séance de travail.

« Les deux fédérations verront les détails et l’État en facilitera la réalisation », souligne la DGS. « Nous espérons des nouveautés à travers cette coopération car la Turquie est très puissante et avancée mondialement en matière de karaté », reconnait Solofo Barijaona Andrianavomanana, président de la Fédération de karaté-do de Madagascar pour conclure cette journée.