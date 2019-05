Fête musulmane – Le 4 juin, un jour férié « superflu » ?

Une erreur de calcul ? Décrétée jour férié au conseil du Gouvernement au mois de mars pour célébrer l’Eid el-fitr, fête musulmane, la date du 4 juin pourrait ne marquer aucun événement spécial pour ceux qui professent la religion islamique. La date exacte de l’Eid el-fitr, qui marque la rupture du jeûne du mois de ramadan, ne sera déterminée que le 3 juin. « Tout dépendra de l’apparition de la nouvelle lune. Si elle apparaît le 3 juin, l’Eid el-fitr aura lieu le 4 juin. Autrement, ce sera le 5 juin. Nous avons donné ce calendrier, approximativement», explique Issa Mahavory, responsable des relations avec la presse, auprès de la Communauté musulmane Sunnite de Madagascar, hier.

Malgré cette incertitude, le 4 juin serait maintenu un jour de congé pour tous. La ministre de la Culture et de la communication, Lalatiana Rakotondrazafy Andrian­tongarivo l’a affirmé dans une publication facebook, hier. « C’est une fête musulmane, comme Noël, Pâques ou la Pentecôte, des fêtes chrétiennes qui sont des jours fériés pour tout le monde. Pour éviter la discrimination, les fêtes musulmanes seront aussi fériées pour tous», souligne-t-elle.

Du côté des empoyeurs, quelques uns expriment leur contrariété. «Cela va être un jour de congé de trop. Au lieu de produire, nous allons passer une journée sans aucune activité professionnelle et à côté, des musulmans qui ne fêtent rien», assène une chef d’entreprise, ayant requis l’anonymat. Ces semaines qui vont venir, on compte quatre jours chômés et payés. Le 27 mai, qui sera marqué par les élections législatives. Le 30 mai, ou l’ascension. Le 4 juin, la fête d’Eil el-fitr et le 10 juin, le lundi de Pentecôte.