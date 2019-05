Chagos – Vote aux Nations unies, et après ?

L’île Maurice compte sur les appuis de l’Inde et de la Chine sur la séparation des Chagos d’elle, face aux Anglais et aux Américains.

Ils étaient quatre vingt quatorze pays à avoir voté pour demander à la Cour internationale de justice (CIJ) de donner un avis consultatif sur la séparation des Chagos de Maurice. C’était en juin 2017. Presque deux ans plus tard, l’Union africaine, représentée par le Sénégal, présente, hier, une résolution relative à l’avis consultatif émis par la CIJ en février. Mais deux ans plus tard, le contexte n’est pas le même… La question de savoir ce qui vient après est celle qui retient l’attention.

Admettons que nous ayons le même succès qu’en 2017, qu’est-ce que cela change pour Maurice ? Nous avons posé la question au Senior Adviser du ministre mentor sur le dossier Chagos, Satyaved Seebaluck. «L’enjeu n’est pas le même qu’en 2017 pour toutes les parties concernées. À présent, il est question de demander aux Anglais d’appliquer l’avis que nous avons déjà eu», résume-t-il.

Il faut toutefois le reconnaître, les Nations unies ne peuvent forcer un pays membre à se plier à un avis. «Oui, mais c’est une pression supplémentaire sur un pays qui se dit défenseur des droits internationaux. Nous espérons que l’Angleterre revienne à de meilleurs sentiments», poursuit Satyaved Seebaluck.

À la question de connaître l’option de Maurice, au cas où nous n’obtiendrions pas une majorité de votes, comme c’était le cas en 2017, le Senior Adviser de sir Anerood Jugnauth affirmera: «Nous n’en sommes pas là. Mais si c’est le cas, nous avons une stratégie quoi qu’il en soit.»

Pendant que se déroulent les dernières consultations à New York dans le camp mauricien, il nous revient que du côté des Anglais et des Américains, un dernier «forcing» était en cours. «Ils ne parviennent pas à faire que ceux qui ont voté en faveur votent, cette fois, contre.

Mais ils essaient tout de même de convaincre ces pays de s’abstenir», enchaîne le conseiller. Tout comme cela a été le cas avec l’Inde ? C’est ce que fait ressortir un article de The Wire le 18 mai. Un article qui affirme qu’il y a eu tentative pour que l’Inde demande que la résolution soit allégée.

Ce que du côté de l’Hôtel du gouvernement, l’on réfute. «Nous avons l’assurance, et de manière officielle, d’avoir le soutien de l’Inde. Ce ne sont que des spéculations», précise Satyaved Seebaluck interrogé à ce propos également.

Pour le constitutionnaliste Milan Meetarbhan, il est très improbable que l’Inde change sa posture vis-à-vis de Maurice après avoir voté à deux reprises en faveur de l’île. «Il y a des pays qui peuvent certainement se rétracter mais pas les pays africains puisque la résolution a été déposée par l’Union africaine et pas l’Inde. Ce qui se passe, c’est qu’il y a des pressions que tentent d’exercer les puissances concernées pour diluer la résolution. Ces puissances demandent à ces pays d’assurer leur vote à Maurice à condition d’alléger la résolution. C’est ce que j’ai vu de par mon expérience. J’espère que nous ne changerons rien à la résolution.»

Rôle de la Chine

D’autres spéculations suggèrent que la Chine, qui en 2017 s’était abstenue de voter, pourrait cette fois se prononcer en faveur de Maurice. Pourquoi ? Parce que la société Huawei, une des fiertés de l’empire du Milieu, se retrouve directement plongée dans une crise ouverte l’opposant aux États-Unis.

Jeudi dernier, Donald Trump a placé le géant chinois des télécoms sur une liste noire lui interdisant d’acheter des produits fabriqués aux États-Unis. Or, ses téléphones sont équipés de logiciels américains. Le département américain du Commerce offre un sursis de trois mois à cette société pour qu’elle et ses partenaires puissent s’adapter à ce changement. Entre-temps, la firme chinoise se prépare à riposter. Est-ce que cette situation peut influencer le vote, hier?

Pour Milan Meetarbhan, un conflit entre deux pays peut avoir une certaine influence, oui.

