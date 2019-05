Artisanat – Les produits recyclés intéressent peu les malgaches

Présents à l’événement Kanton’i Gasikara qui se tient du 21 au 25 mai au jardin d’Antaninarenina, les produits exposés par Green N Kool attirent peu l’attention des visiteurs.

Sacs et bijoux en vieux papiers de journaux, des sandales fabriquées à partir de pneus usés, des charbons de ménage écologiques, et autres produits recyclés composent leurs stands. « Peu de Malgaches viennent nous voir. Pourtant, nous voulons sensibiliser tout le monde pour notre objectif Zero waste ou zéro déchet. Nous prévoyons des formations gratuites pour recycler les déchets ménagers, durant cet événement », explique Kevin Rajoniaina Andrianasi­navalona, membre de Green N Kool. « J’ai fait le tour des exposants par curiosité, pour avoir une idée de cadeau pour la fête des mères. Je suis passé devant leur stand sans y prêter beaucoup d’attention. Je constate qu’il faut un grand changement de mentalité. Les gens sont surtout attirés par les aspects clinquants des produits des autres exposants et ils ne se posent pas la question pourquoi ces articles faits à partir de matières recyclées sont là », constate Fandresena. « Ce sont des produits vita malagasy comme ceux des autres exposants. Les mettre en valeur est l’objectif de cet événement qui est à sa première édition. Nous pensons rééditer le concept tous les trois mois et faire une version qui ira faire le tour des îles voisines », laisse savoir Mihanta Stéphanie Ratrimoson, de Chez Elles Madagascar, l’entité organisatrice de l’événement.