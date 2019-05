Aïkido – Hommage à Morihei Ueshiba

La cérémonie de commémoration du 50e anniversaire de la disparition d’O’Sensei Morihei Ueshiba a eu lieu hier, à l’ambassade du Japon. Il était le fondateur d’un art martial japonais, l’Aïkido qui signifie harmonie, énergie et voie.

Né le 14 décembre 1883, il s’est éteint le 26 avril 1969. L’association nationale RenWakai et le club « Sampana Fitaizana Aïkido Miandrarivo » fondée par Lalao Rakotoarisoa 6e dan sont les initiateurs de l’évènement.

Celui-ci est organisé en marge du passage en terre malgache des deux maîtres français, Bernard Labouesse Sensei 5e dan Aïkikai et Alain Tendron Sensei 6e dan Aïkikai, représentant officiel du Doshu à Madagascar.

L’Aïkido avait été introduit à Madagascar par feu Charles Rambeloson, le Vietnamien Lee Chaw, le Français Jean François Perrin et le Japonais Tomi Naga vers le début des années 60. « La collaboration avec Lalao Rakotoarisoa date de 2009. Nous avions organisé ensemble de nombreux stages et le projet se forme douze ans plus tard », mentionne Bernard Labouesse Sensei.

À cette occasion, l’ambassadeur du Japon, Ichiro Ogasawara a transmis le message de maitre Moriteru Ueshiba, petit-fils du fondateur, dont nous en donnons un court extrait « … En aïkido, nous n’avons pas de concurrence pour décider du vainqueur et du perdant, mais par la pratique, nous cherchons à comprendre les pensées et la position des autres pour créer une harmonie dans notre société et également nous renforcer physiquement et mentalement. »

L’aïkido est pratiqué dans cent quarante pays. La Gran­de île compte actuellement mille trois cents pratiquants et trente sept clubs. Les deux maîtres français animeront un stage pour les locaux, du 24 au 26 mai au Skate Park à Antanimena.