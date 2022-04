Insécurité alimentaire – Des vivres seront acheminés vers le Sud

Dans dix jours, une caravane va partir dans le Sud pour acheminer des vivres aux familles touchées par l’insécurité alimentaire. « La plupart des régions ont déjà bénéficié des aides, après l’appel de solidarité nationale et internationale, lancé par le gouvernement, au début de l’année. Mais nous disposons encore de vivres dans nos magasins. Ils seront distribués aux personnes à qui ils sont destinés », indique le directeur général du Bureau national de la gestion des risques et catastrophes, le général Olivier Elack Andrianjaka, hier, dans le cadre de la réception officielle de don du gouvernement mauricien. Les habitants des régions de Vatovavy, de Fitovinany, d’Atsimo Atsinanana, dont les personnes fortement touchées par l’insécurité alimentaire, après le passage des cyclones Batsirai et Emnati, seraient parmi les principaux bénéficiaires, mais aussi, les populations des régions Androy et Anosy. Au total, vingt mille ménages vont en bénéficier, à raison de 25 kilos par ménage, dans vingthuit districts, identifiés encore très vulnérables.

L’arrivée des aides se succédait, depuis cet appel du gouvernement malgache. Dernièrement, l’île Maurice a offert 500 tonnes de riz. Le BNGRC a reçu comme mot d’ordre du ministère de l’Intérieur et de la décentralisation, d’agir en toute transparence pour la gestion des dons mauriciens.