Inondation à Vohémar – Un bébé meurt noyé, sa mère sauvée de justesse

Tombé dans une rizière pendant la montée des eaux, un bébé n’a pas survécu. Sa mère qui l’avait porté sur son dos a échappé in extremis à la mort.

MORT drama­tique d’un bébé a Ampondra Vohémar. La victime est morte noyée lors d’un accident pendant la montée des eaux. Bien que blessée, sa mère a néanmoins pu s’en sortir vivante. Ce drame est survenu dans la journée d’avant-hier. Selon les informations la femme portait son bébé sur son dos avant que le pire ne se produise. En quittant leur foyer pour rejoindre une agglomération voisine, la mère et son enfant se sont heurtés à une montée des eaux sur le chemin qu’ils empruntent régulièrement pour se déplacer de leur village.

En arrivant à l’endroit inondé, la mère de l’enfant a emprunté un passage sur­- élevé, traversant une rizière. Au moment où elle s’y attendait le moins, la femme, âgée d’environ une trentaine d’années d’après les informations recueillies, a glissé.

Réanimation

En tombant, elle se retrouvée piégée dans les eaux montantes. Pendant la chute, le bébé n’a pas pu s’accrocher à son dos. Éjecté, l’enfant a été englouti.

Dans un sauve-qui-peut, la trentenaire a pu être secourue in extremis. En se débattant tant bien que mal, elle a pu échapper à la mort. Les personnes qui lui étaient venues en aide ont pour leur part réussi à intervenir juste à temps. Introuvable au moment de la chute, le bébé était déjà mort lorsqu’il a été retrouvé. Piégé dans une eau boueuse, l’enfant n’était pas facile à retrouver. Il a fallu passer au peigne fin l’endroit où s’est produite la noyade pour pouvoir re­monter la dépouille sur la terre ferme. Les person­nes présentes sur les lieux ont tenté l’impossible pour essayer de réanimer l’enfant mais il n’y avait plus rien à faire. Sous le choc, la mère du bébé s’est affalée devant le corps inerte de son enfant. La dépouille a été récupérée par la famille après constat par les autorités locales et un médecin. Les funérailles étaient prévues se dérouler ce jour à Vohémar même.

Des fortes pluies se sont abattues dans la localité d’Ampondra et ses environs pendant quelques jours, ce qui a provoqué une forte montée des eaux. L’inon­da­tion qui s’est produite a pris par surprise les habitants de certains villages, ne s’attendant pas à pareille situation en cette fin de période estivale. Obligés de quitter leur foyer pour leur gagne-pain, les plus vulnérables ont bravé les dangers auxquels ils étaient exposés.