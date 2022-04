Infrastructures scolaires – De nouvelles salles de classe pour l’EPP Ambodivoanjo

L’EPP Ambodivoanjo, dans la commune Ankaraobato, district Antsimondrano a été dotée de six nouvelles salles de classes, avant-hier. « Nous avons eu des problèmes d’organisation à cause du manque d’infrastructure avant ces nouvelles salles de classe. C’était le cas pour la classe de 7e, on avait du mal à s’organiser puisque les élèves ont besoin de deux salles de classe pour être en rattrapage l’après-midi et les cours dans la matinée. Les élèves en préscolaire ont été accueillis dans une salle du CEG. L’organisation d’une journée d’école se fait avec trois enseignants. Les enseignants se répartissent pour dispenser les cours aux élèves en T1, T2 et T3», indique Nivosoa Seheno Raharinjatovo, directeur de l’EPP Ambodi­voanjo. L’installation de ces nouvelles infrastructures améliore la qualité de l’éducation des élèves dans cette commune. « C’est une aubaine pour les élèves de cette EPP puisque avec de nouvelles salles implantées, les charges des parents liées aux déplacements des élèves sont réduites. On peut s’attendre à de bons résultats pour ces élèves bénéficiaires », indique Herinjato Ramamenosoa, maire de la commune Ankaraobato.La collaboration entre le privé et le ministère de l’Éducation nationale a porté ses fruits. Les nouvelles salles de classe sont un don de la fondation Viseo.